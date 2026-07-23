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23.07.2026 16:55

Νέα μελέτη: Ποια είναι η ιδανική ποσότητα καφέ που προστατεύει την καρδιά;

23.07.2026 16:55
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credit: pixabay

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Μια νέα επιστημονική δήλωση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία δείχνει ότι η κατανάλωση έως και 5 φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη, την ημέρα ή περίπου 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης, δεν είναι μόνο ασφαλής, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει και καρδιαγγειακά οφέλη.

Η κατανάλωση καφέ χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αρωμάτων ή κρέμας συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2

«Αναφορικά με την κατανάλωση καφεΐνης, δεν υπάρχει ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους καθώς τα άτομα μεταβολίζουν την καφεΐνη με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς», εξηγεί ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Greg Marcus, MD, ειδικός στη θεραπεία των αρρυθμιών και αναπληρωτής επικεφαλής καρδιολογίας για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, San Francisco Health. 

«Στα άτομα που απολαμβάνουν τον καφέ και δεν έχουν παρατηρήσει κανένα πρόβλημα από την καφεΐνη, αυτή η ανασκόπηση θα πρέπει να είναι καθησυχαστική, καθώς δείχνει ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ, μπορεί ακόμη και να είναι ωφέλιμη από καρδιαγγειακής άποψης», τόνισε ο ίδιος.

Προσοχή στα ενεργειακά ποτά

Στην ανασκόπηση, ο Dr. Marcus και οι συνεργάτες του, προειδοποίησαν επίσης ότι η κατανάλωση περισσότερων από 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης, όπως αυτή που μπορεί να πάρετε από τα ενεργειακά ποτά, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης και ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού (αρρυθμία)

Τα θετικά του καφέ υπερτερούν των αρνητικών

Στο παρελθόν, υπήρχε η ανησυχία ότι ο καφές μπορεί να είναι επιβλαβής επειδή η καφεΐνη μπορεί προσωρινά να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό, λέει ο Alan Rozanski, MD, διευθυντής πυρηνικής καρδιολογίας στο Mount Sinai St. Lukes στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει: «Ωστόσο μεγάλες μελέτες και αρκετές τυχαιοποιημένες δοκιμές έχουν σε μεγάλο βαθμό ανατρέψει αυτές τις προηγούμενες ανησυχίες. Το συνολικό μοτίβο είναι αξιοσημείωτα συνεπές: Τα άτομα που πίνουν καφέ τακτικά τείνουν να έχουν καλύτερα καρδιαγγειακά αποτελέσματα από όσους δεν πίνουν, με το μεγαλύτερο όφελος να εμφανίζεται γενικά σε μέτρια επίπεδα κατανάλωσης».

H μελέτη έδειξε πολλά οφέλη για την καρδιά από την κατανάλωση καφέ και καφεΐνης, όπως:

Χαμηλότερος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου: Η κατανάλωση 2 έως 4 φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη την ημέρα συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η κατανάλωση περισσότερων από 4 φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Καμία επίδραση στον καρδιακό ρυθμό: Πληροφορίες που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες στη μελέτη υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση 1 έως 3 φλιτζανιών καφέ με καφεΐνη την ημέρα δεν αύξησε τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής ή ανώμαλου καρδιακού ρυθμού.

Η μελέτη

Πηγή: everydayhealth.com

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