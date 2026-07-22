Ακόμα και στις επαναλήψεις το «Σόι σου» ήταν πρώτο σε τηλεθέαση (21/7)

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Τηρουμένων των συνθηκών η σειρά οικογενειακών σουρεαλιστικών καταστάσεων του Alpha κάνει… θραύση.

Το αντι- «Σόι σου» του Mega, η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» αποτέλεσε την δεύτερη επιλογή της ημέρας και έμοιαζε να σχηματίζει… τηλεοπτικό σάντουιτς ανάμεσα σε δύο επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του Alpha, σύμφωνα με την κατάταξη της Nielsen.

Στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα επανεμφανίστηκε ο «Τροχός της τύχης», το Star είχε διπλή εκπροσώπηση στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης χάρη στο «IQ 160» και οι μόνες «ζωντανές» εκπομπές στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας ήταν τα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων Alpha και ΣΚΑΪ, αντιστοίχως.

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