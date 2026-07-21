ΣΚΑΪ: Ετοιμάζεται για «Πρωταγωνιστές» τη σεζόν 2026/2027

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Μεθοδικά και αθόρυβα, όχι όμως και αθέατα, ο ΣΚΑΪ εξελίσσει τα σχέδια του για την σεζόν 2026/2027 με ενισχυτικές κινήσεις ώστε το περιεχόμενο του να είναι ακόμα πιο πολυσυλλεκτικό, να έχει μεγαλύτερο φάσμα προτάσεων καλύπτοντας αντιστοίχως ευρύτερη γκάμα τηλεθεατών όχι μόνον ηλικιακά, με εκπομπές που έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναδεικνύουν ξεχωριστά θέματα.
Στη λογική αυτή ο ΣΚΑΪ την νέα σεζόν θα ενσωματώσει στο περιεχόμενο του τους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, σύμφωνα με παρατηρητές περι τον πολυμεσικό όμιλο του Φαλήρου και με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, διευρύνοντας την παλέτα θεματολογίας στον ενημερωτικό τομέα του.
Ο Σταύρος Θοδωράκης πριν από μερικές ημέρες, είχε ενημερώσει από τα σόσιαλ μίντια, ότι έπειτα από συμπόρευση πέντε ετών ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Alpha.
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