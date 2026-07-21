search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 12:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 09:40

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζεται για «Πρωταγωνιστές» τη σεζόν 2026/2027

21.07.2026 09:40
STAVROS_THEODORAKIS_EUROKINISSI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μεθοδικά και αθόρυβα, όχι όμως και αθέατα, ο ΣΚΑΪ εξελίσσει τα σχέδια του για την σεζόν 2026/2027 με ενισχυτικές κινήσεις ώστε το περιεχόμενο του να είναι ακόμα πιο πολυσυλλεκτικό, να έχει μεγαλύτερο φάσμα  προτάσεων καλύπτοντας αντιστοίχως ευρύτερη γκάμα τηλεθεατών όχι μόνον ηλικιακά, με εκπομπές που έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναδεικνύουν ξεχωριστά θέματα.

Στη λογική αυτή ο ΣΚΑΪ την νέα σεζόν θα ενσωματώσει στο περιεχόμενο του τους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, σύμφωνα με παρατηρητές περι τον πολυμεσικό όμιλο του Φαλήρου και με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, διευρύνοντας την παλέτα θεματολογίας στον ενημερωτικό τομέα του.

Ο Σταύρος Θοδωράκης πριν από μερικές ημέρες, είχε ενημερώσει από τα σόσιαλ μίντια, ότι έπειτα από συμπόρευση πέντε ετών ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Alpha.

Διαβάστε επίσης:

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το «Σόι σου» (17/7)

Πρόκριση του Mega την Παρασκευή (17/7) με οριακή διαφορά τηλεθέασης από τον Alpha

Μερίδιο τηλεθέασης από τα υψηλότερα της σεζόν καταγράφηκε στην ΕΡΤ1 το διήμερο (17-18/7) χάρη στον τελικό του Μουντιάλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laliotou_ELAS_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

terna_new
BUSINESS

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση 380 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

xeimonas_stamatis_ndp
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Θανάση Χειμωνά στον φίλο του Αλέξη Σταμάτη – «Ένας σπάνιος άνθρωπος»

travisscott-kori-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Τράβις Σκοτ ανέβασε στη σκηνή την 8χρονη κόρη του (Video)

theodyssey_0107_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν σπάει ρεκόρ στο παγκόσμιο box office – Πάνω από 264 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

aeroplano-ryanair
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη συμπεριφορά της Ryanair στη Μαδρίτη: Πέταξαν ζευγάρι από το αεροπλάνο, απίστευτη περιπέτεια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 12:18
laliotou_ELAS_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

terna_new
BUSINESS

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση 380 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

xeimonas_stamatis_ndp
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «αντίο» του Θανάση Χειμωνά στον φίλο του Αλέξη Σταμάτη – «Ένας σπάνιος άνθρωπος»

1 / 3