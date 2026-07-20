Πρόκριση του Mega την Παρασκευή (17/7) με οριακή διαφορά τηλεθέασης από τον Alpha

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Mega και Alpha την Παρασκευή εμφάνισαν σχεδόν ίδια δυναμικότητα στο φινάλε του πενθήμερου και εν τέλει το κανάλι της Καλλιθέας ήταν εκείνο που με βραχεία κεφαλή επικράτησε στις τηλεπροτιμήσεις έναντι του Alpha.
Οι δύο σταθμοί ήταν οι μόνοι με διψήφια μερίδια. Τρίτος στις προτιμήσεις της ημέρας ήταν ο ΣΚΑΪ και τέταρτο το Open το οποίο την καλύτερη στιγμή του την είχε, από πλευρά τηλεθέασης, στη διάρκεια της εκπομπής «Καθαρές κουβέντες».
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