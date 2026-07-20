Ο Σπυρόπουλος μπέρδεψε ξανά τα γήπεδα στο Μουντιάλ… άλλο ματς πήγε να δει – Και να περιγράψει

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Ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (19/7) είχε οριστεί για το MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Αν κάποιος δεν ξέρει και πολλά από την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ εύκολα μπορεί να μπερδευτεί και να πάει σε άλλο γήπεδο – άλλωστε όλο στάδια διαφόρων σπορ εκεί γύρω.

Και κάπως έτσι ο Αλέξης Σπυρόπουλος της ΕΡΤ βρέθηκε… αλλού! Μην ρωτάτε πού, είναι άγνωστο. Αλλά σίγουρα δεν ήταν το MetLife Stadium.

Αν ήταν θα είχε καταλάβει για παράδειγμα ότι ο Παρέδες δεν μπήκε να κάνει «φασαριούλα», όταν χτυπούσε ύπουλα τον Ρόδρι και μετά πλάκωνε όποιον έβρισκε για να του χαριστεί ο γελοίος διαιτητής με κίτρινη κάρτα. Ούτε θα έπρεπε να δει… 17 ριπλέι από τη φάση με το γκολ του Γουίλιαμς για να υποψιαστεί αυτό που είχε δει όλος ο πλανήτης με τη δεύτερη προβολή, ότι δηλαδή δεν υπήρχε κανένα επιθετικό φάουλ και κακώς ο ίδιος προκλητικός διαιτητής ακύρωσε το γκολ.

Την ώρα που έχουν βγει προχωρημένα και εξόχως κατατοπιστικά GPS και υπάρχει AI, δεν είναι σωστό να μπερδεύει κανείς τις τοποθεσίες. Ας ελπίσουμε στο επόμενο Μουντιάλ που θα είναι κυρίως στην Ιβηρική να μην μπερδέψει πάλι τα γήπεδα – καλού κακού μην του δώσει η ΕΡΤ ματς που θα γίνουν στο Μαρόκο πάντως.

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