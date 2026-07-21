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21.07.2026 00:41

Τραγωδία στο Οχάιο: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να σώσουν λουόμενο από τα ορμητικά νερά

21.07.2026 00:41
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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον ποταμό Σάιοτο, στο προάστιο Πάουελ του Κολόμπους, στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν επιχείρησαν να βοηθήσουν άτομο που βρέθηκε σε κίνδυνο ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό WMAR-2, η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή, 19/7, με μία παρέα να έχει επισκεφθεί την περιοχή προκειμένου να περάσει τη μέρα δίπλα στο ποτάμι. Όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Ντέλαγουερ, Τζέφρι Μπάλζερ, όλα ξεκίνησαν όταν ένα από τα μέλη της ομάδας μπήκε στο νερό και άρχισε να δυσκολεύεται να κολυμπήσει.

«Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να εκτυλίσσεται η τραγωδία», δήλωσε ο σερίφης, εξηγώντας ότι διαδοχικά και άλλα άτομα έπεσαν στο νερό για να βοηθήσουν, όμως και εκείνα παρασύρθηκαν και άρχισαν να κινδυνεύουν.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν δύο γυναίκες στο ποτάμι, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκαν. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, 20/7, όταν οι Αρχές εντόπισαν τις σορούς ακόμη τριών ανδρών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε.

Συναγερμός μετά την έκκληση παιδιού για βοήθεια

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε όταν διερχόμενος οδηγός επικοινώνησε με το 911, καθώς είδε ένα τρομαγμένο παιδί να τρέχει μόνο του σε κοντινό δρόμο αναζητώντας βοήθεια.

Οι Αρχές γνωστοποίησαν ότι δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών επέζησαν από το τραγικό περιστατικό και μεταφέρθηκαν προσωρινά υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών, έως ότου τα παραλάβουν συγγενείς τους. Ένα από αυτά ήταν το παιδί που κατάφερε να απομακρυνθεί από την περιοχή και να ειδοποιήσει για όσα συνέβαιναν.

Οι τοπικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία στον ποταμό.

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