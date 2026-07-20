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20.07.2026 22:51

Ιράκ: Drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

20.07.2026 22:51
drone

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Ένα drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ – όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις – στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπως μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα 20/7, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε ανατολικά της Αρμπίλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν, όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

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