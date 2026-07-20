Tέλος οι εορτασμοί, αρχίζει η δουλειά: Οι 8 προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Άντι Μπέρναμ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτική συγκυρία ανέλαβε σήμερα το μεσημέρι τα καθήκοντά του ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο ‘Αντι Μπέρναμ, καλείται από την πρώτη ημέρα να διαχειριστεί μια σειρά από οικονομικές, δημοσιονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να αναστρέψει τη φθορά των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνησή του.

🚨 WATCH: Andy Burnham arrives to cheers on Downing Street for his first address to the nation as Prime Minister pic.twitter.com/1l7QOq9SC8 July 20, 2026

Ακρίβεια και κόστος ζωής

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής. Ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί ότι θα προωθήσει μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών, εξετάζοντας μεταξύ άλλων πάγωμα των ενοικίων στον ιδιωτικό τομέα, μείωση του ανώτατου ορίου στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων και ελάφρυνση των λογαριασμών ενέργειας. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινώσει ότι εγκαταλείπει το σχέδιο για την καθολική ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι σχετικοί πόροι να κατευθυνθούν σε πολιτικές στήριξης των πολιτών.

Δημοσιονομικοί περιορισμοί

Η υλοποίηση των εξαγγελιών του δεν θα είναι εύκολη. Το υψηλό δημόσιο χρέος, οι δεσμεύσεις για δημοσιονομική πειθαρχία και η απροθυμία της κυβέρνησης να αυξήσει τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια χρηματοδότησης νέων μέτρων. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει δύσκολες αποφάσεις τόσο για τις δημόσιες δαπάνες όσο και για τη φορολογία.

Χρηματοδότηση της άμυνας

Σημαντικό πονοκέφαλο αποτελεί και η άμυνα. Ο νέος πρωθυπουργός παραλαμβάνει χρηματοδοτικό κενό περίπου 4,7 δισεκατομμυρίων λιρών στα αμυντικά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία και να διατηρήσει την πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών, γεγονός που ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Η κρίση της Thames Water

Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα κυριαρχεί και το μέλλον της Thames Water, της μεγαλύτερης εταιρείας ύδρευσης της χώρας. Η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το σχέδιο διάσωσης των πιστωτών ή αν θα προχωρήσει σε ειδική κρατική διαχείριση, ανοίγοντας ακόμη και τον δρόμο για πιθανή επαναφορά της εταιρείας υπό δημόσιο έλεγχο.

Επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, ο Μπέρναμ θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναπροσέγγισης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκκρεμούν συμφωνίες για τη συνεργασία στην ενέργεια και τη γεωργία, αλλά και η διευθέτηση του ζητήματος των διδάκτρων των Ευρωπαίων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια, ένα θέμα με σημαντικό οικονομικό και πολιτικό κόστος.

Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Παράλληλα, ο νέος πρωθυπουργός καλείται να επανακαθορίσει τη σχέση του Λονδίνου με την Ουάσιγκτον. Η ένταση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν δοκίμασε τις σχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπέρναμ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιδιώξει την αποκατάσταση της στενής συνεργασίας ή αν θα ακολουθήσει πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

Μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας, η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα. Ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο μετασχηματισμού του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές για να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.

Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα

Πέρα από τις επιμέρους πολιτικές αποφάσεις, το μεγαλύτερο στοίχημα για τον νέο πρωθυπουργό θα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στους Εργατικούς και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη ενός εκλογικού σώματος που, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό απέναντι στην κυβέρνηση. Οι πρώτες εβδομάδες της θητείας του αναμένεται να καθορίσουν τόσο την πορεία της κυβέρνησής του όσο και τις πολιτικές ισορροπίες στη Βρετανία για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Η φτώχεια βαθαίνει στο Ιράν, αλλά η εξέγερση δεν έρχεται – Η οργή αλλάζει στόχο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, το παράδοξο στον ανήσυχο νότο

Δυτική Όχθη: Απαγορεύτηκε σε οικογένεια Παλαιστινίων να χρησιμοποιεί την τουαλέτα του σπιτιού της επειδή γειτνιάζει με τροχόσπιτο εποίκων

Το Μουντιάλ έδειξε κόκκινη κάρτα στον Τραμπ – Τα γιουχαΐσματα και τα μπινελίκια της εξέδρας