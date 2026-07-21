Πετρέλαιο: Συναγερμός από την Goldman Sachs – Θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια εάν συνεχιστεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

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Το πετρέλαιο Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι μέχρι το δ’ τρίμηνο, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί η Goldman Sachs, αν και αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο της τράπεζας.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμώμενων ροών στον Περσικό Κόλπο, κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων, έχουν ωθήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, σύμφωνα με αναλυτές, μεταξύ των οποίων ο Daan Struyven της Goldman Sachs.

Προς το παρόν, το βασικό σενάριο της Goldman Sachs προβλέπει ότι το Brent θα διαμορφωθεί στα 80 δολάρια το βαρέλι το δ’ τρίμηνο και στα 75 δολάρια το επόμενο έτος. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τους αναλυτές οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις «κλίνουν προς τα πάνω» δεδομένων των διαταραχών στη ναυτιλία στον Πορθμό του Ορμούζ, καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Είναι ενδεικτικό ότι στην χθεσινή συνεδρίαση το Brent βρέθηκε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και της απειλής των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη να μπλοκάρουν τις αποστολές από τη Σαουδική Αραβία. Αυτές οι ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας ήταν πολύ σημαντικές προκειμένου φορτία πετρελαίου και LNG να ξεμπλοκάρουν από τα Στενά του Ορμούζ και να φτάσουν σε πελάτες εκτός του Περσικού Κόλπου.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται σήμερα πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι από τα 126 δολάρια και υψηλότερα που βρέθηκαν στα τέλη Απριλίου, κατά την αρχική φάση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Οπότε οι αναλυτές θεωρούν πιθανό το σενάριο οι τιμές να επιστρέψουν σε αυτά τα ύψη.

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