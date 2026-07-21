Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα του 112

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης για φωτιά στην Ηλεία και συγκεκριμένα, στην περιοχή Βαρθολομιό.
Για την κατάσβεση της φωτιά, έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, γίνεται συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
Την ίδια στιγμή, μήνυμα του 112, προειδοποιεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Διαβάστε επίσης:
Φωτιές: «Κόκκινος» συναγερμός για την Τετάρτη – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 4 ακόμη περιοχές
Σέρρες: Νέα απάτη με θύμα 40χρονη – Της πήραν 22.000 ευρώ και κοσμήματα
Τραγωδία σε παραλία της Ακράτας: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.