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ΕΛΛΑΔΑ

21.07.2026 14:32

Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα του 112

21.07.2026 14:32
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης για φωτιά στην Ηλεία και συγκεκριμένα, στην περιοχή Βαρθολομιό.

Για την κατάσβεση της φωτιά, έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, γίνεται συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Την ίδια στιγμή, μήνυμα του 112, προειδοποιεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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