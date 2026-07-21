Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας – Μήνυμα του 112

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης για φωτιά στην Ηλεία και συγκεκριμένα, στην περιοχή Βαρθολομιό.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού. July 21, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιά, έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, γίνεται συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Την ίδια στιγμή, μήνυμα του 112, προειδοποιεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Vartholomio of the regional Unit of #Ilia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

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