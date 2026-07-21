Πώς το Ιράν επιχειρεί να εξαντλήσει τις ΗΠΑ – Η αλλαγή τακτικής και ο πόλεμος φθοράς

Takeaways by to pontiki AI Η Τεχεράνη αποφεύγει την άμεση στρατιωτική αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιλέγει την εφαρμογή μιας στρατηγικής φθοράς.

Το Ιράν χρησιμοποιεί ασύμμετρες τακτικές και ένοπλες οργανώσεις για να προκαλέσει οικονομικό και πολιτικό κόστος στους αντιπάλους του.

Η διαρκής πίεση στις θαλάσσιες οδούς και στα Στενά του Ορμούζ ενισχύει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι ο παρατεταμένος πόλεμος θα επιβαρύνει τις ΗΠΑ και θα δοκιμάσει τη συνοχή των συμμάχων τους.

Η έκβαση της σύγκρουσης εξαρτάται από την αντοχή κάθε πλευράς στις συνέπειες ενός μακροχρόνιου πολέμου χωρίς μια καθοριστική μάχη.

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Παρά τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, η Τεχεράνη δεν φαίνεται να επιδιώκει μια άμεση και αποφασιστική στρατιωτική αναμέτρηση. Αντίθετα, η ιρανική ηγεσία δείχνει να επενδύει σε μια στρατηγική πολέμου φθοράς, με στόχο να αυξήσει σταδιακά το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κόστος για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

Το Ιράν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες. Για τον λόγο αυτό επιλέγει ασύμμετρες τακτικές, αξιοποιώντας το δίκτυο των συμμάχων και των ένοπλων οργανώσεων που διατηρεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και επιθέσεις χαμηλής έντασης που δυσκολεύουν μια άμεση και μαζική αμερικανική απάντηση.

Σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής αποτελεί η πίεση στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής και ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ακόμη και χωρίς πλήρη αποκλεισμό, η διαρκής απειλή για τη ναυσιπλοΐα αρκεί για να αυξήσει το κόστος των μεταφορών, να ενισχύσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και να προκαλέσει αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας.

Η ιρανική ηγεσία θεωρεί πως ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να επιβαρύνει οικονομικά τις ΗΠΑ, να ενισχύσει τις πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό τους και να δοκιμάσει τη συνοχή των δυτικών συμμάχων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει την εικόνα ότι δεν είναι εκείνη που προκαλεί μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση, ενώ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που αντιδρά στις αμερικανικές στρατιωτικές κινήσεις. Η στάση αυτή αποσκοπεί τόσο στη διατήρηση της εσωτερικής συνοχής όσο και στη διασφάλιση διπλωματικών ερεισμάτων απέναντι σε χώρες που επιθυμούν την αποκλιμάκωση.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Ιράν δεν είναι η στρατιωτική του ισχύς, αλλά η ικανότητά του να παρατείνει τη σύγκρουση, αυξάνοντας σταδιακά το κόστος για τους αντιπάλους του και διατηρώντας ανοιχτά πολλαπλά μέτωπα πίεσης. Η έκβαση της αντιπαράθεσης ενδέχεται να κριθεί όχι από μια καθοριστική μάχη, αλλά από το ποια πλευρά θα αντέξει περισσότερο τις συνέπειες ενός μακροχρόνιου πολέμου.

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