search
ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 22:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.07.2026 20:29

Πώς το Ιράν επιχειρεί να εξαντλήσει τις ΗΠΑ – Η αλλαγή τακτικής και ο πόλεμος φθοράς

21.07.2026 20:29
hormuz-67234
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Τεχεράνη αποφεύγει την άμεση στρατιωτική αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιλέγει την εφαρμογή μιας στρατηγικής φθοράς.
  • Το Ιράν χρησιμοποιεί ασύμμετρες τακτικές και ένοπλες οργανώσεις για να προκαλέσει οικονομικό και πολιτικό κόστος στους αντιπάλους του.
  • Η διαρκής πίεση στις θαλάσσιες οδούς και στα Στενά του Ορμούζ ενισχύει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
  • Η ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι ο παρατεταμένος πόλεμος θα επιβαρύνει τις ΗΠΑ και θα δοκιμάσει τη συνοχή των συμμάχων τους.
  • Η έκβαση της σύγκρουσης εξαρτάται από την αντοχή κάθε πλευράς στις συνέπειες ενός μακροχρόνιου πολέμου χωρίς μια καθοριστική μάχη.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Παρά τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, η Τεχεράνη δεν φαίνεται να επιδιώκει μια άμεση και αποφασιστική στρατιωτική αναμέτρηση. Αντίθετα, η ιρανική ηγεσία δείχνει να επενδύει σε μια στρατηγική πολέμου φθοράς, με στόχο να αυξήσει σταδιακά το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κόστος για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

Το Ιράν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες. Για τον λόγο αυτό επιλέγει ασύμμετρες τακτικές, αξιοποιώντας το δίκτυο των συμμάχων και των ένοπλων οργανώσεων που διατηρεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και επιθέσεις χαμηλής έντασης που δυσκολεύουν μια άμεση και μαζική αμερικανική απάντηση.

Σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής αποτελεί η πίεση στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής και ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ακόμη και χωρίς πλήρη αποκλεισμό, η διαρκής απειλή για τη ναυσιπλοΐα αρκεί για να αυξήσει το κόστος των μεταφορών, να ενισχύσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και να προκαλέσει αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας.

Η ιρανική ηγεσία θεωρεί πως ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να επιβαρύνει οικονομικά τις ΗΠΑ, να ενισχύσει τις πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό τους και να δοκιμάσει τη συνοχή των δυτικών συμμάχων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει την εικόνα ότι δεν είναι εκείνη που προκαλεί μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση, ενώ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη που αντιδρά στις αμερικανικές στρατιωτικές κινήσεις. Η στάση αυτή αποσκοπεί τόσο στη διατήρηση της εσωτερικής συνοχής όσο και στη διασφάλιση διπλωματικών ερεισμάτων απέναντι σε χώρες που επιθυμούν την αποκλιμάκωση.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Ιράν δεν είναι η στρατιωτική του ισχύς, αλλά η ικανότητά του να παρατείνει τη σύγκρουση, αυξάνοντας σταδιακά το κόστος για τους αντιπάλους του και διατηρώντας ανοιχτά πολλαπλά μέτωπα πίεσης. Η έκβαση της αντιπαράθεσης ενδέχεται να κριθεί όχι από μια καθοριστική μάχη, αλλά από το ποια πλευρά θα αντέξει περισσότερο τις συνέπειες ενός μακροχρόνιου πολέμου.

Διαβάστε επίσης:

Το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Αούν στον Λευκό Οίκο

Βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους «φάντασμα» της Pan Am 74 χρόνια μετά τη μοιραία πτώση του – Η τραγωδία που άλλαξε τις πτήσεις

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν τελειώσει» με το Ιράν: Απειλές Τραμπ για χτύπημα στο Pickaxe Mountain και προειδοποίηση στους Χούθι για την Ερυθρά Θάλασσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kausonas nero drosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας: Πορτοκαλί προειδοποίηση για 3 περιοχές την Τετάρτη – Red Code για φωτιές σε 5 περιοχές – Μέτρα για εργαζόμενους

Fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό (Video)

social-media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Πώς θα επιτυγχάνεται η επαλήθευση των χρηστών

paredes mundial 77- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργή Ιμπραΐμοβιτς κατά Παρέδες για τον τελικό του Μουντιάλ: Αν ήμουν στο γήπεδο θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι

ptisi-epivatis
ΚΟΣΜΟΣ

«Έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του Σέρβου επιβάτη που βρέθηκε έξω από το παράθυρο σε πτήση της Ryanair

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

samaras- tsipras- polakis- tasoulas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Κτήριο έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά, το δίπολο εκλογές ή ανασχηματισμός, ο εμφύλιος Αμαλίας - Κουμουνδούρου, η αναθεώρηση και ο Τασούλας 

heatwave (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται η κορύφωση του καύσωνα με 43άρια και αφρικανική σκόνη, πριν το λυτρωτικό Σιβηρικό πέρασμα

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

kipseli rogmes – metro – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στα κάγκελα οι κάτοικοι για τις ρωγμές – Εξώδικο, συνάντηση με ΤΕΕ και πίεση στο υπουργείο για απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.07.2026 22:08
kausonas nero drosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας: Πορτοκαλί προειδοποίηση για 3 περιοχές την Τετάρτη – Red Code για φωτιές σε 5 περιοχές – Μέτρα για εργαζόμενους

Fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό Χωριό (Video)

social-media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Πώς θα επιτυγχάνεται η επαλήθευση των χρηστών

1 / 3