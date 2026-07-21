Βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους «φάντασμα» της Pan Am 74 χρόνια μετά τη μοιραία πτώση του – Η τραγωδία που άλλαξε τις πτήσεις

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Η ανακάλυψη του «Clipper Endeavor» στον βυθό του Ατλαντικού έδωσε τέλος σε ένα μυστήριο δεκαετιών. Η τραγωδία του 1952 οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων

Τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους της Pan Am που συνετρίβη ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο πριν από 74 χρόνια εντοπίστηκαν στον βυθό του Ατλαντικού, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή έρευνα για την ακριβή τοποθεσία της καταστροφής.

Η ομάδα του Air/Sea Heritage Foundation, σε συνεργασία με την εκπομπή «Expedition Unknown» του Discovery Channel και την εταιρεία Deep Sea Vision, εντόπισε το αεροσκάφος «Clipper Endeavor» σε βάθος περίπου 600 μέτρων, στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του Πουέρτο Ρίκο.

Η ανακάλυψη έγινε με τη χρήση αυτόνομου υποβρύχιου drone και τεχνολογίας υψηλής ανάλυσης σόναρ. Οι φωτογραφίες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του αεροσκάφους, καθώς διακρίνονταν το χαρακτηριστικό φτερωτό λογότυπο της Pan American και η ονομασία του.

Το Douglas DC-4 είχε συντριβεί στις 11 Απριλίου 1952, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Ρίκο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Παρότι όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση στη θάλασσα, η γρήγορη βύθιση του αεροσκάφους είχε ως αποτέλεσμα να διασωθούν μόνο 17 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι 52 έχασαν τη ζωή τους.

Οι έρευνες μετά το δυστύχημα ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις στις διαδικασίες ασφαλείας, όπως η απουσία ενημέρωσης των επιβατών πριν από την πτήση για τη χρήση σωσιβίων και εξόδων κινδύνου, καθώς και η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου εκκένωσης.

Η τραγωδία συνέβαλε στην αλλαγή των κανονισμών της πολιτικής αεροπορίας, με την καθιέρωση υποχρεωτικών ενημερώσεων ασφαλείας πριν από την απογείωση, που αποτελούν σήμερα βασικό μέρος κάθε αεροπορικού ταξιδιού.

«Κάθε φορά που επιβιβαζόμαστε σήμερα σε ένα αεροπλάνο, είμαστε ασφαλέστεροι χάρη σε όσα συνέβησαν στο “Clipper Endeavor” και στους επιβάτες του πριν από 75 περίπου χρόνια», δήλωσε ο Τζος Γκέιτς, παρουσιαστής της σειράς «Expedition Unknown».

Το Air/Sea Heritage Foundation συνεργάζεται πλέον με τις αρχές του Πουέρτο Ρίκο για την προστασία του σημείου όπου βρίσκονται τα συντρίμμια και προωθεί τη δημιουργία μνημείου προς τιμήν των θυμάτων της τραγωδίας.

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