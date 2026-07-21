Μέση Ανατολή: Σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες

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Σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που ο αμερικανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν μετά την επίθεση στην Ιορδανία την Παρασκευή.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των ιρανικών πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η αποκάλυψη έγινε την ώρα που ο αμερικανικός στρατός ταυτοποίησε δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε θανατηφόρα επίθεση το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρνηθεί επί ημέρες να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί πρόσφατα.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σχεδόν 100 μέλη των ενόπλων δυνάμεων κρίθηκε ότι υπέστησαν κάποιο βαθμό τραυματισμού από τις 7 Ιουλίου», με το 96% εξ αυτών να έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

«Είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στη μάχη», δήλωσε ο Πάρνελ για τους τραυματίες στρατιωτικούς. «Η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών ήταν ελαφρές διασείσεις».

Ο Πάρνελ δήλωσε ότι περαιτέρω ενημερώσεις θα αναρτηθούν σε διαδικτυακή βάση δεδομένων του Πενταγώνου, η οποία παρέμενε χωρίς αλλαγές για ημέρες —αν όχι εβδομάδες— και ανέφερε 14 νεκρούς και 427 τραυματίες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Το βράδυ της Δευτέρας, τα στοιχεία αυτά ενημερώθηκαν προσωρινά, ώστε να δείχνουν ότι 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 447 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο νέος απολογισμός των νεκρών περιλάμβανε την επίθεση της Παρασκευής, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες —ο ένας από τους οποίους δεν είχε ακόμη ταυτοποιηθεί— και τραυματίστηκαν άλλοι στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Ωστόσο, χωρίς εξήγηση από το Πεντάγωνο, η βάση δεδομένων επέστρεψε αργότερα το βράδυ της Δευτέρας στα προηγούμενα στοιχεία. Εάν ο αριθμός που αποκάλυψε ο Πάρνελ είναι ακριβής, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν τραυματιστεί στη σύγκρουση από τον Φεβρουάριο ενδέχεται εύκολα να ξεπεράσει τους 500.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες αρκετές σημαντικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Ο θάνατος ενός ακόμη Αμερικανού στρατιωτικού στο Ιράκ το Σάββατο ανέβασε στους 18 τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί.

Μεταξύ των τελευταίων ιρανικών επιθέσεων ήταν και πλήγματα τη Δευτέρα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), η οποία μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στόχευσαν πολλαπλές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Ali Al-Salem του Κουβέιτ.

Το Ιράν υποστήριξε επίσης ότι έπληξε εγκαταστάσεις αμερικανικών drones στο λιμάνι Salman και την αεροπορική βάση Sakhir στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανικές υποδομές στο Camp Arifjan του Κουβέιτ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους IRGC. Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν επιβεβαίωσαν ότι αναχαίτισαν πολλαπλές εναέριες επιθέσεις τη Δευτέρα.

Ορισμένοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ανεπαρκή προστασία των αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε ότι από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 8.500 drones και πυραύλους εναντίον στόχων σε ολόκληρη την περιοχή. Από αυτούς, περίπου 100 κατάφεραν να διαπεράσουν τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ και των περιφερειακών συμμάχων τους. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών.

Οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση στην Ιορδανία και ταυτοποιήθηκαν τη Δευτέρα είναι ο υπολοχαγός Τάιλερ Τζέιμς Φίχαν, 25 ετών, από την Ewa Beach στη Χαβάη, και η στρατιώτης Ισαμπέλα Γκονζάλες, 19 ετών, από το Carrollton του Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Η Γκονζάλες σκοτώθηκε το βράδυ της επίθεσης, ενώ ο Φίχαν υπέκυψε την επόμενη ημέρα στα τραύματα που υπέστη κατά την ίδια επίθεση, ανέφερε το Πεντάγωνο.

Ο Φίχαν υπηρετούσε στη 32η Διοίκηση Αντιαεροπορικών Πυραύλων του Στρατού στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας, ενώ η Γκονζάλες ανήκε στη 10η Διοίκηση Αντιαεροπορικών Πυραύλων του Στρατού στο Άνσμπαχ της Γερμανίας.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αντιποίνων εναντίον του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτώντας τη 10η συνεχόμενη ημέρα παρόμοιων αμερικανικών επιχειρήσεων.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και «έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εκείνο το βράδυ εναντίον του Ιράν αποτελούσαν αντίποινα για τη θανατηφόρα ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Χαρακτήρισε τους θανάτους «πολύ θλιβερό γεγονός».

Παράλληλα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν τη Δευτέρα αποκλεισμό των αποστολών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνοντας μία από τις ελάχιστες εναλλακτικές διαδρομές του Κόλπου για τις εξαγωγές πετρελαίου.

Εάν οι Χούθι καταφέρουν να αποκλείσουν τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 7%, σε μια περίοδο κατά την οποία το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη διακόψει το 10% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Πριν από τα πλήγματα των τελευταίων δύο εβδομάδων, η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν είχε δημιουργήσει προσωρινά ελπίδες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά για τη ναυσιπλοΐα.

Οι τελευταίες εξελίξεις, αντίθετα, απειλούν να διευρύνουν τη σύγκρουση και να οδηγήσουν ακόμη υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Οι IRGC ανέφεραν τη Δευτέρα ότι δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν» και ακινητοποιήθηκαν αφού επιχείρησαν να ακολουθήσουν διαδρομή μέσω των στενών που το Ιράν θεωρεί μη εγκεκριμένη. Δεν ήταν σαφές εάν η αναφορά αφορούσε παρόμοιο ισχυρισμό που είχε διατυπωθεί το Σαββατοκύριακο.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τη Δευτέρα τα 4 δολάρια το γαλόνι, για δεύτερη φορά από τότε που ο πόλεμος διατάραξε τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Η τιμή είχε φτάσει ξανά σε αυτό το επίπεδο στις 31 Μαρτίου, έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε επίσης προσωρινά τα 90 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.

Παρότι και οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα, διαμεσολαβητές επικοινώνησαν με την Τεχεράνη προτείνοντας εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη τη Δευτέρα ότι μηνύματα από την Ουάσιγκτον έφτασαν στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ.

«Ο διπλωματικός μηχανισμός ήταν ενεργός τις τελευταίες ημέρες και ορισμένοι διαμεσολαβητές μάς μετέφεραν ιδέες», δήλωσε ο Μπαγαΐ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την πρόταση εκεχειρίας.

Ο Μπαγαΐ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για την πρόσφατη κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν τρέφει εχθρότητα» απέναντι στα κράτη της περιοχής, αλλά αναμένει από αυτά να εμποδίσουν τη χρήση των εδαφών τους για επιθέσεις εναντίον του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πάντα ανοιχτές σε μια διπλωματική λύση», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους. Ωστόσο πρόσθεσε ότι «γίνεται όλο και πιο εμφανές πως ακόμη και στο εσωτερικό του δικού τους συστήματος υπάρχει ένα αυξανόμενο ρήγμα».

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