Ο… τρελός καιρός της Ευρώπης: Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, χαλάζι στα Βαλκάνια (Photos/Video)

Takeaways by to pontiki AI Οι ισχυροί καύσωνες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρές πυρκαγιές και συνθήκες ξηρασίας σε πολλές περιοχές.

Στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ενώ στην Ισπανία οι αρχές απομάκρυναν εκατοντάδες πολίτες λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Η Βρετανία εφαρμόζει περιορισμούς στη χρήση νερού εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας, ενώ η στάθμη του Δούναβη στη Σερβία υποχώρησε δραματικά.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρές χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει τραυματισμούς στην Κροατία.

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Αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη μόνο συνηθισμένο δεν είναι, καθώς οι ισχυροί καύσωνες διαδέχονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σε μια αστάθεια που… ζαλίζει.

Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, ενώ δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε μια φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη, με τις ολοένα και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες να προκαλούν ξηρασία και τις μετεωρολογικές προβλέψεις να προειδοποιούν για σφοδρές χαλαζοπτώσεις.

Fires in Spain and France, hail in Balkans; Europe's erratic weather persists https://t.co/41Rt580CaO — ARN News Centre (@ARNNewsCentre) July 21, 2026

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά σε ένα αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρόντ, η οποία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός άλλου πυροσβέστη στην περιφέρεια της Σαβοΐας, στις γαλλικές Άλπεις.

Wildfire Near Bordeaux Airport Disrupts Operations



A wildfire has broken out in a forested area near Bordeaux–Mérignac Airport in France.



A red alert had been issued in the Gironde region due to the heightened risk of forest fires. The blaze reportedly affected airport… pic.twitter.com/OTdQM6a7Ip — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) July 21, 2026

Στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, μια δασική πυρκαγιά μαίνεται για έκτη ημέρα, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να ανέρχεται σε επικίνδυνα επίπεδα, λιγότερες από δύο εβδομάδες μετά τη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, κοντά στο Μπεντάρ, στην επαρχία Αλμερία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Europe's Wildfires Spread as Heat and Suspected Arson Fuel Crisis



Officials say many fires were caused by people, with investigators also examining possible arson.



Major blazes have forced evacuations across France and Spain.



Source: NewsForce

Host: @MacyGunnell pic.twitter.com/3nrbSq9Qjz — NewsForce (@Newsforce) July 21, 2026

«Στέγνωσαν» τμήματα της Αγγλίας, χαλάζι στα Βαλκάνια

Στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης Thames Water έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες στους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου, απαγορεύοντας τη χρήση μανικών σε εξωτερικούς χώρους, ψεκαστήρων και πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης για να εξοικονομήσει προμήθειες.

Thames Water joins hosepipe ban as England and Wales approach drought status – https://t.co/bXHP9H6lUQ July 21, 2026

Η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης Ιουλίου, με το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας να μην έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο διάστημα ανομβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ανακοίνωσε η Εθνική Ομάδα Ξηρασίας της βρετανικής κυβέρνησης.

This was predictable following a record dry spring and now no rain for a month. Hosepipe ban coming into force on Thursday across much of Greater London….



UK’s largest water provider Thames Water serves over 10 million people. https://t.co/opxCufoJ8R pic.twitter.com/vE5sa82zLe — London & Southeast 🔆 (@TheSnowDreamer) July 21, 2026

Την ίδια ώρα, στην Αλβανία, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά από τις υψηλές θερμοκρασίες στα σιντριβάνια.

«Ορκίζομαι στον Θεό, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές σήμερα. Έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό χωρίς κρύο νερό», δήλωσε ο κάτοικος των Τιράνων Φερίντ Σαλιχού.

Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, είπαν αρμόδιοι αξιωματούχοι.

The Danube is Europe's second-longest river, stretching 2,850 km from Germany's Black Forest to the Black Sea. It flows through 10 countries—including Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, and Ukraine. https://t.co/0OHlXdogJr — Jaraparilla 🇾🇪 🇵🇸 🇱🇧 (@jaraparilla) July 13, 2026

Ταυτόχρονα, οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού, από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι, στις ακτές της Αδριατικής, μετέδωσαν κροατικά ΜΜΕ.

Meteotsunami löst plötzliche Flut an Adriaküste aus pic.twitter.com/AIjXLoZriW — Anonymous Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) July 21, 2026

🚨 This year Eurosummer is really throwing a tantrum with the weather, swinging from scorching heatwaves to floods



This is yesterday in Croatia 🇭🇷



A waterfront, slightly too waterfront… pic.twitter.com/6Lkta0OMMC — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 21, 2026

Οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη νότια Σερβία έως τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

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