Ισπανία: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά βόρεια της Μαδρίτης – Στάχτη 260.000 στρέμματα, 1.200 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους

Takeaways by to pontiki AI Δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Πέμπτη στο χωριό Μιέρλα έχει καταστρέψει 260.000 στρέμματα δασικής έκτασης και αγροτικών εκτάσεων.

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την εκκένωση 28 οικισμών, αναγκάζοντας 1.200 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μια δεύτερη δασική πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα, η οποία είχε κάψει 150.000 στρέμματα.

Μέχρι στιγμής, από τις πυρκαγιές αυτές δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ανθρώπινων ζωών στις πληγείσες περιοχές.

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Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορείως της Μαδρίτης συνεχίζει να μαίνεται με αμείωτη ένταση και έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα, ενώ 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές κατάσβεσης και αποτροπής πυρκαγιών (Infocam) στο Χ.

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το χωριό Μιέρλα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, στην Καστίγια-Λα-Μάντσα στο κέντρο της Ισπανίας, έχει κάψει μεγάλη έκταση τις τελευταίες ώρες, κυρίως στο εθνικό πάρκο της Σιέρα Νόρτε και προκαλεί ανησυχία στις αρχές την παραμονή της έλευσης ενός νέου κύματος καύσωνα στη χώρα, που εντείνει τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών.

🚨 #ALERTA | Un voraz incendio forestal en La Mierla, al norte de Madrid, España, ya devoró más de 26.000 hectáreas y obligó a la evacuación preventiva de más de 1.200 personas en 28 municipios.

pic.twitter.com/kQdVrjzUSy — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φλόγες καθώς και καπνός που υψώνονταν στον ουρανό ήταν ορατά από αεροσκάφος που πετούσε στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πυρκαγιά δεν έχει προκαλέσει θύματα, αλλά οι κρατικές αρχές έχουν δώσει εντολή να εκκενωθούν 28 οικισμοί στην περιοχή.

«Σίγουρα, ο δασικός όγκος και οι αγροτικές εκτάσεις που καίγονται, είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα-Μάντσα.

Spanish military firefighters and the Military Emergency Unit (UME) battled the expanding La Mierla wildfire in central Spain through the night into Sunday, 19 July.



The fire has scorched at least 90 square kilometers, forcing the evacuation of around 700 people and leaving 16… pic.twitter.com/TC4y7oyM8B — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 19, 2026

Η εξέλιξη αυτή της πυρκαγιάς είναι ακόμα πιο ανησυχητική καθώς η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα τρίτο κύμα καύσωνα από αύριο, Τρίτη, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο τμήμα τη χώρας.

New satellite hotspots mapped on FireMap for #IFLaMierla as flames crest the Sierra del Alto Rey in Guadalajara, seen here in the pre-dawn hours. Now 16,000+ ha — the largest fire in the province's history. Copernicus perimeter will go live once available. #España

📷 J.… pic.twitter.com/Wj0vo3u78L July 20, 2026

Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που δεν έχει προκαλέσει θύματα, τέθηκε υπό έλεγχο από χθες βράδυ. Έκαψε περίπου 150.000 στρέμματα.

🚨🇪🇸 UPDATE: Spain wildfire crisis worsens



~70k hectares burned across Spain in 2026



-La Mierla fire: ~13k hectares destroyed, 16 villages evacuated

-Orés fire: 15,400+ hectares burned, more evacuations ordered

-450 firefighters battling multiple active blazes#Spain Depresión https://t.co/N9euwWUzbN pic.twitter.com/2kYMbIhNBN — GlobeUpdate (@Globupdate) July 20, 2026

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα των κυμάτων καύσωνα, που ξηραίνουν τη βλάστηση και δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Η Ισπανία έζησε πριν από λίγο καιρό μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της, στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και έκαψε 70.000 στρέμματα.

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