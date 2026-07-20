Takeaways by to pontiki AI Ο Κιρ Στάρμερ υποβάλλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο, ολοκληρώνοντας τη θητεία του στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Άντι Μπέρναμ λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον μονάρχη και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα του νέου πρωθυπουργού της χώρας.

Η διαδοχή πραγματοποιείται χωρίς τη διεξαγωγή γενικών εκλογών, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο νέος πρωθυπουργός εκλέχθηκε αρχηγός του κόμματος χωρίς αντίπαλο, μετά την παραίτηση του προκατόχου του λόγω των αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον διορισμό των νέων υπουργών, οι οποίοι λαμβάνουν την επίσημη επικύρωση από τον βασιλιά στα Ανάκτορα.

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Λίγο μετά τις 11:15 σημερα το πρωί (ώρα Βρετανίας), ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε την τελευταία του δήλωση έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και αναχωρησε για τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Η δουλειά μου τελείωσε», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι, στα έξιμισι χρόνια που ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος, το οδήγησε «από την ιστορική ήττα του 2019, το μεταμόρφωσε ώστε να είναι έτοιμο να σταθεί απέναντι στη χώρα και πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024».

«Έκτοτε, υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω εσάς και αυτή τη μεγάλη χώρα ως πρωθυπουργός, και είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία είναι σήμερα ισχυρότερη και δικαιότερη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια.»

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του βοήθησε παιδιά να βγουν από τη φτώχεια, μείωσε τη μετανάστευση, ενίσχυσε την άμυνα της χώρας και αναβάθμισε τη διεθνή θέση και φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόσθεσε ότι «η πιο ταπεινωτική και συγκινητική πτυχή αυτής της θέσης είναι ότι σου δίνεται η ευκαιρία να βλέπεις από κοντά τα σπουδαιότερα στοιχεία αυτής της χώρας σε δράση».

«Είτε πρόκειται για τους ανθρώπους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις με τις στολές των συνταγμάτων τους, είτε για το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) με τις ιατρικές στολές του, είτε απλώς για τα εκατομμύρια πολιτών που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τις προσπάθειές τους στις τοπικές τους κοινότητες».

Το τελετουργικό

Σε ιδιωτική ακρόαση με τον βασιλιά Κάρολο, ο Στάρμερ θα υποβάλει επίσημα την παραίτησή του. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης παύει να είναι πρωθυπουργός και αποχωρεί από τα Ανάκτορα.

Μόνο αφού αποχωρήσει ο Στάρμερ, φτάνει στα Ανάκτορα ο Άντι Μπέρναμ. Οι δύο αυτοκινητοπομπές δεν συναντώνται ποτέ, ώστε να υπάρχει σαφής και ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Ο βασιλιάς καλεί τον Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο νέος ηγέτης αποδέχεται την εντολή και από εκείνη ακριβώς τη στιγμή γίνεται επισήμως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διαδικασία είναι γνωστή ιστορικά ως «kissing hands», αν και σήμερα δεν περιλαμβάνει κυριολεκτικά φίλημα του χεριού του μονάρχη, αλλά μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση και χειραψία.

Στη συνέχεια, ο νέος πρωθυπουργός επιστρέφει στη Ντάουνινγκ Στριτ. Περίπου στις 12:40 αναμένεται να φτάσει στο Νο10, όπου θα τον υποδεχθούν οι συνεργάτες του και θα σταθεί για πρώτη φορά στο αναλόγιο έξω από τη διάσημη μαύρη πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Στην πρώτη του ομιλία θα παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησής του, τις άμεσες προτεραιότητες και το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει προς τη χώρα.

Αμέσως μετά αρχίζει η συγκρότηση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Οι υπουργοί φτάνουν διαδοχικά στο Νο10 για τις τελευταίες συνεννοήσεις με τον πρωθυπουργό και στη συνέχεια μεταβαίνουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου ο βασιλιάς επικυρώνει επίσημα τον διορισμό τους.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, επιστρέφουν στα υπουργεία τους για να αναλάβουν καθήκοντα.

Γιατί δεν χρειάστηκαν εκλογές – Πώς λειτουργεί το σύστημα

Μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία των Εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της χώρας και να συνεχίσει το έργο του Κιρ Στάρμερ.

Επειδή οι Εργατικοί διατηρούν την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο αρχηγός του κόμματος γίνεται αυτομάτως και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να απαιτείται νέα λαϊκή εντολή.

Οι επόμενες γενικές εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το 2029.

Η αλλαγή ηγεσίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένη στο βρετανικό πολιτικό σύστημα. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να αντικατασταθεί όταν παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματός του ή όταν υποχρεωθεί σε αποχώρηση λόγω απώλειας της εμπιστοσύνης των βουλευτών του.

Στην περίπτωση του Κιρ Στάρμερ, η παραίτηση ήρθε στις 22 Ιουνίου, ύστερα από τις αρνητικές επιδόσεις των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου και τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε από βουλευτές του κόμματος. Η νίκη του Άντι Μπέρναμ στις έκτακτες εκλογές για έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δυναμική υπέρ της αλλαγής ηγεσίας.

Η διαδοχή στους Εργατικούς, με μοναδικό υποψήφιο τον Μπέρναμ

Η παραίτηση του Στάρμερ ενεργοποίησε τη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού στους Εργατικούς.

Σύμφωνα με τους εσωκομματικούς κανόνες, ένας υποψήφιος χρειάζεται τη στήριξη του ενός πέμπτου των βουλευτών του κόμματος για να διεκδικήσει την ηγεσία.

Ο Άντι Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός που συγκέντρωσε την απαιτούμενη υποστήριξη, με αποτέλεσμα να εκλεγεί χωρίς αντίπαλο και να ανοίξει ο δρόμος για την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Η ανάδειξή του σηματοδοτεί ακόμη μία αλλαγή στην κορυφή της βρετανικής πολιτικής, καθώς γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία.

Από τους έξι προκατόχους του, οι τέσσερις ανέλαβαν επίσης μέσω εσωκομματικών διαδικασιών και όχι ύστερα από γενικές εκλογές.

Πρόκειται για την Τερέζα Μέι, τον Μπόρις Τζόνσον, τη Λιζ Τρας και τον Ρίσι Σούνακ.

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