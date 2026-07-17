Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ επίσημα επικεφαλής των Εργατικών – Την επόμενη εβδομάδα γίνεται ο νέος πρωθυπουργός

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Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως την Παρασκευή νέος ηγέτης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, ξεπερνώντας και το τελευταίο εμπόδιο πριν αναλάβει την πρωθυπουργία την επόμενη εβδομάδα.
Ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής του απερχόμενου πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη 379 από τους 403 βουλευτές των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων.
«Θα τους δώσουμε ξανά ελπίδα», δήλωσε στην πρώτη ομιλία του ως ηγέτης του κόμματος. Χαρακτήρισε τη στιγμή υπερήφανη και συγκινητική για τον ίδιο και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος για την ευθύνη.
Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ θεωρείται εδώ και εβδομάδες ο επόμενος πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει αναλυτικά τις πολιτικές του προτεραιότητες.
Πριν από έναν μήνα κέρδισε έδρα στο Κοινοβούλιο μέσω επαναληπτικής εκλογής και δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια πολιτική «βασισμένη στην ενότητα και την ελπίδα», καθώς και μια οικονομία που θα κατανέμει την ανάπτυξη ισόρροπα σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Μπέρναμ έχει παραχωρήσει λίγες συνεντεύξεις και δεν έχει δώσει συνεντεύξεις Τύπου, με αποτέλεσμα να παραμένει σχετικά άγνωστος στους ψηφοφόρους εκτός Μάντσεστερ.
Θεωρείται ένας από τους αποτελεσματικότερους επικοινωνιακά πολιτικούς των Εργατικών και αναμένεται να υιοθετήσει πιο χαλαρό ύφος ηγεσίας σε σχέση με τον αυστηρότερο Στάρμερ.
Στην πρώτη ομιλία του ως επικεφαλής των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θα έχει «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα ζητήματα που η πολιτική έχει παραμελήσει».
Στο επίκεντρο των σχεδίων του βρίσκονται:
Ο Μπέρναμ υποστηρίζει ότι η Βρετανία έκανε «μια σειρά από λανθασμένες επιλογές τη δεκαετία του 1980», όταν η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε και η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε.
Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία η συντηρητική πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ προώθησε πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, αποβιομηχάνισης και πολιτικού συγκεντρωτισμού, μεταμορφώνοντας τη βρετανική οικονομία.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο νέος ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην κοινωνική φροντίδα για ανθρώπους που τη χρειάζονται λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας.
Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα πιεστικό για τη Βρετανία, η οποία διαθέτει γηράσκοντα πληθυσμό, ενώ διαδοχικές κυβερνήσεις Εργατικών και Συντηρητικών δεν κατάφεραν να το επιλύσουν.
Ο Μπέρναμ θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της θητείας του προκατόχου του:
Οι Εργατικοί βρίσκονται συχνά πίσω από το Reform UK στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι καταστροφικές επιδόσεις τους στις τοπικές εκλογές του Μαΐου ενίσχυσαν τις πιέσεις προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει.
Ο Στάρμερ ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την παραίτησή του, έπειτα από δύο χρόνια στην εξουσία, τα οποία σημαδεύτηκαν από λανθασμένους χειρισμούς και αποφάσεις που αποδυνάμωσαν τη θέση του στο κόμμα και στην κοινή γνώμη.
Ο Κιρ Στάρμερ θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι τη Δευτέρα, όταν θα υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄. Στη συνέχεια, ο μονάρχης θα καλέσει τον Άντι Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση.
Το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα επιτρέπει στα κυβερνώντα κόμματα να αλλάζουν ηγεσία και πρωθυπουργό χωρίς τη διεξαγωγή γενικών εκλογών. Οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν πριν από το 2029.
Ο Μπέρναμ θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2016.
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