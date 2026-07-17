Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ επίσημα επικεφαλής των Εργατικών – Την επόμενη εβδομάδα γίνεται ο νέος πρωθυπουργός

Takeaways by to pontiki AI Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επίσημα νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών του.

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία της Βρετανίας την επόμενη εβδομάδα, διαδεχόμενος τον παραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ.

Στις άμεσες προτεραιότητες του νέου ηγέτη περιλαμβάνονται η οικονομική ανανέωση, η ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε βασικούς τομείς και η βελτίωση της κοινωνικής φροντίδας.

Ο Μπέρναμ θα κληθεί να διαχειριστεί την κρίση κόστους ζωής, την υποτονική οικονομία και την πίεση από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK.

Η διαδικασία διαδοχής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την επίσημη παραίτηση του Στάρμερ και την πρόσκληση του μονάρχη προς τον Μπέρναμ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως την Παρασκευή νέος ηγέτης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, ξεπερνώντας και το τελευταίο εμπόδιο πριν αναλάβει την πρωθυπουργία την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής του απερχόμενου πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη 379 από τους 403 βουλευτές των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Θα τους δώσουμε ξανά ελπίδα», δήλωσε στην πρώτη ομιλία του ως ηγέτης του κόμματος. Χαρακτήρισε τη στιγμή υπερήφανη και συγκινητική για τον ίδιο και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος για την ευθύνη.

Από το Μάντσεστερ στην Ντάουνινγκ Στριτ

Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ θεωρείται εδώ και εβδομάδες ο επόμενος πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει αναλυτικά τις πολιτικές του προτεραιότητες.

Πριν από έναν μήνα κέρδισε έδρα στο Κοινοβούλιο μέσω επαναληπτικής εκλογής και δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια πολιτική «βασισμένη στην ενότητα και την ελπίδα», καθώς και μια οικονομία που θα κατανέμει την ανάπτυξη ισόρροπα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Μπέρναμ έχει παραχωρήσει λίγες συνεντεύξεις και δεν έχει δώσει συνεντεύξεις Τύπου, με αποτέλεσμα να παραμένει σχετικά άγνωστος στους ψηφοφόρους εκτός Μάντσεστερ.

Θεωρείται ένας από τους αποτελεσματικότερους επικοινωνιακά πολιτικούς των Εργατικών και αναμένεται να υιοθετήσει πιο χαλαρό ύφος ηγεσίας σε σχέση με τον αυστηρότερο Στάρμερ.

Οι προτεραιότητες του νέου ηγέτη

Στην πρώτη ομιλία του ως επικεφαλής των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θα έχει «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα ζητήματα που η πολιτική έχει παραμελήσει».

Στο επίκεντρο των σχεδίων του βρίσκονται:

η οικονομική ανανέωση,

ο μεγαλύτερος δημόσιος έλεγχος σε βασικούς τομείς,

η δημιουργία σύγχρονων βιομηχανικών θέσεων εργασίας,

η βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνική φροντίδα.

Ο Μπέρναμ υποστηρίζει ότι η Βρετανία έκανε «μια σειρά από λανθασμένες επιλογές τη δεκαετία του 1980», όταν η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε και η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε.

Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία η συντηρητική πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ προώθησε πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, αποβιομηχάνισης και πολιτικού συγκεντρωτισμού, μεταμορφώνοντας τη βρετανική οικονομία.

Έμφαση στην κοινωνική φροντίδα

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο νέος ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην κοινωνική φροντίδα για ανθρώπους που τη χρειάζονται λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας.

Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα πιεστικό για τη Βρετανία, η οποία διαθέτει γηράσκοντα πληθυσμό, ενώ διαδοχικές κυβερνήσεις Εργατικών και Συντηρητικών δεν κατάφεραν να το επιλύσουν.

Τα προβλήματα που κληρονομεί

Ο Μπέρναμ θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της θητείας του προκατόχου του:

την υποτονική οικονομία,

την κρίση κόστους ζωής, η οποία επιβαρύνεται από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή,

τις υπερφορτωμένες δημόσιες υπηρεσίες,

τη δημοσκοπική πίεση από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK.

Οι Εργατικοί βρίσκονται συχνά πίσω από το Reform UK στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι καταστροφικές επιδόσεις τους στις τοπικές εκλογές του Μαΐου ενίσχυσαν τις πιέσεις προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την παραίτησή του, έπειτα από δύο χρόνια στην εξουσία, τα οποία σημαδεύτηκαν από λανθασμένους χειρισμούς και αποφάσεις που αποδυνάμωσαν τη θέση του στο κόμμα και στην κοινή γνώμη.

Η διαδικασία ανάληψης της πρωθυπουργίας

Ο Κιρ Στάρμερ θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι τη Δευτέρα, όταν θα υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ΄. Στη συνέχεια, ο μονάρχης θα καλέσει τον Άντι Μπέρναμ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα επιτρέπει στα κυβερνώντα κόμματα να αλλάζουν ηγεσία και πρωθυπουργό χωρίς τη διεξαγωγή γενικών εκλογών. Οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν πριν από το 2029.

Ο Μπέρναμ θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2016.

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