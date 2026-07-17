Η ΝΔ άρχισε το πάρτι με τους ανεξάρτητους από τον ΣΥΡΙΖΑ (Video)

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Σκηνές από το εγγύς μέλος στο κοινοβούλιο και όπου αλλού, αρχίζει να εισάγει η ΝΔ, με αφορμή τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ με προορισμό το… παρκινγκ έξω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Η Ομάδα Αλήθειας θυμήθηκε τις δηλώσεις του Κώστα Μπάρκα, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα πως θα παρέδιδε την έδρα του, εάν διαφωνούσε με το κόμμα του.
Ο βουλευτής Πρέβεζας επέλεξε να κρατήσει την έδρα του τώρα που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η δήλωσή του γίνεται viral – όπως αναμένεται να γίνουν κι άλλες ανάλογες από άλλους που ανεξαρτητοποιήθηκαν αυτές τις μέρες.
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