Η ΝΔ άρχισε το πάρτι με τους ανεξάρτητους από τον ΣΥΡΙΖΑ (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σκηνές από το εγγύς μέλος στο κοινοβούλιο και όπου αλλού, αρχίζει να εισάγει η ΝΔ, με αφορμή τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ με προορισμό το… παρκινγκ έξω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η Ομάδα Αλήθειας θυμήθηκε τις δηλώσεις του Κώστα Μπάρκα, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα πως θα παρέδιδε την έδρα του, εάν διαφωνούσε με το κόμμα του.

Ο βουλευτής Πρέβεζας επέλεξε να κρατήσει την έδρα του τώρα που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η δήλωσή του γίνεται viral – όπως αναμένεται να γίνουν κι άλλες ανάλογες από άλλους που ανεξαρτητοποιήθηκαν αυτές τις μέρες.

Διαβάστε επίσης

Και η Κοροβέση διαφωνεί με το τένις Κασσελάκη – Γεωργιάδη

Τελικά ο Φάμελλος ήταν μειοψηφία και στην ΚΕ ψήφιζαν ως και οι νεραντζιές της Κουμουνδούρου

Αιχμές Δούκα προς την Πολιτεία για τους… ανέστιους των Πετραλώνων