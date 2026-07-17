ΠΙΣ: Νομοθετική εκτροπή του υπουργείου Υγείας με στόχο τον έλεγχό μας από την κυβέρνηση

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Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, απέναντι στην «αιφνίδια και αμφιλεγόμενη» νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας, που στην ουσία, του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διορίζει προσωρινή διοίκηση, παρακάμπτοντας τα αιρετά όργανα και την αυτοδιοίκηση του κορυφαίου συνδικαλιστικού φορέα των ιατρών.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), η εν λόγο διάταξη εντάχθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που δεν αφορά την Υγεία, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες περί προσπάθειας «εν κρυπτώ» μεταβολής του τρόπου διοίκησης του ΠΙΣ.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από τον ΠΙΣ ως θεσμική εκτροπή, ενώ το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας διαψεύδει το πρόσχημα της «μη συμμόρφωσης» που επικαλείται ο υπουργός.

Τι αναφέρει η διάταξη

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, με τη ρύθμιση αυτή, ο υπουργός Υγείας αποκτά τη δυνατότητα να διορίζει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποκαθιστώντας τα αιρετά όργανα που προκύπτουν από τις εκλογές των ιατρών.

Ο ΠΙΣ χαρακτηρίζει το γεγονός ευθεία παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα, τονίζοντας ότι η διάταξη δημιουργεί έναν μηχανισμό κυβερνητικού διορισμού και επιτρέπει στον υπουργό να επιλέγει πρόσωπα «απολύτου ελέγχου», μετατρέποντας τη διοίκηση σε «μαριονέτες».

Κεντρικό επιχείρημα του Υπουργείου Υγείας είναι ότι ο ΠΙΣ δήθεν δεν συμμορφώθηκε προς την απόφαση 2402/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, η υπ’ αριθμ. 11/2026 απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ καταρρίπτει πλήρως αυτόν τον ισχυρισμό.

Το ΣτΕ έκρινε ρητά ότι ο ΠΙΣ έχει συμμορφωθεί πλήρως προς την απόφαση, αναγνωρίζοντας ως κρίσιμη πράξη συμμόρφωσης την έκθεση του ΠΙΣ της 8ης Απριλίου 2026 για την οικονομική κατάσταση των Ιατρικών Συλλόγων.

Παρά ταύτα, ο υπουργός αρνείται να λάβει υπόψη την έκθεση, παραβιάζοντας ο ίδιος την απόφαση που επικαλείται. «Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον εκθέτει», σημειώνει ο ΠΙΣ.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι η κρατική εποπτεία επί αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας. Δεν επιτρέπει πολιτικό έλεγχο, υποκατάσταση αιρετών οργάνων ή χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την άσκηση του συνδικαλιστικού ρόλου των ιατρών.

Επιπλέον ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι η εκλεγμένη διοίκηση έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις δικαστικές αποφάσεις και δεν πρόκειται να αποδεχθεί την επίκληση της νομιμότητας ως πρόσχημα για την εγκατάσταση διορισμένης διοίκησης. Η προτεινόμενη διάταξη, σύμφωνα με τον Σύλλογο, προσβάλλει την επαγγελματική αυτονομία, την ελευθερία συλλογικής οργάνωσης και βασικές συνταγματικές εγγυήσεις.

Άμεση απόσυρση της διάταξης

Ο ΠΙΣ καλεί την Κυβέρνηση να σεβαστεί το Σύνταγμα και την αυτονομία των συνδικαλιστικών οργάνων των ιατρών, ζητώντας την άμεση απόσυρση της διάταξης. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στα πολιτικά κόμματα και τους θεσμικούς φορείς να προστατεύσουν τη δημοκρατική λειτουργία και να μην επιτρέψουν τη μετατροπή ενός ανεξάρτητου συνδικαλιστικού οργάνου σε φερέφωνο της εκάστοτε κυβέρνησης.

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