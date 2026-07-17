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17.07.2026 17:52

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Πολιτικά Ευβοία

17.07.2026 17:52
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Φωτογραφία αρχείου

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν να την θέσουν χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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