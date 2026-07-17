Αστική θερμική νησίδα: Γιατί βράζουν οι πόλεις μας και ποια η λύση

Takeaways by to pontiki AI Οι αστικές περιοχές αναπτύσσουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας λόγω της πυκνής δόμησης, των υλικών κατασκευής και της περιορισμένης βλάστησης.

Η συσσωρευμένη θερμότητα στα κτίρια και τις επιφάνειες απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσχεραίνοντας την ανάκαμψη του ανθρώπινου οργανισμού.

Η αυξημένη θερμική καταπόνηση επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους.

Η ενίσχυση του πρασίνου, ο σωστός πολεοδομικός σχεδιασμός και η χρήση ανακλαστικών υλικών μπορούν να περιορίσουν τα προβλήματα υπερθέρμανσης στις πόλεις.

Η ενημέρωση του κοινού για τους κλιματικούς κινδύνους αποτελεί μέρος δράσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την πρόληψη και την ετοιμότητα.

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Οι πόλεις έχουν το δικό τους μικροκλίμα. Η άσφαλτος, το σκυρόδεμα, τα πυκνά κτίρια, η περιορισμένη βλάστηση και η μειωμένη κυκλοφορία του αέρα ευνοούν τη συσσώρευση θερμότητας μέσα στον αστικό ιστό. Έτσι διαμορφώνεται το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, στο οποίο αναφέρεται το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το οποίο οι πόλεις παραμένουν θερμότερες από τις γύρω περιοχές, ιδιαίτερα τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

H έλλειψη σκίασης και φυσικού δροσισμού, η παγιδευμένη θερμότητα στα κτίρια, οι επιφάνειες που απορροφούν θερμότητα και η θερμότητα που παράγεται από οχήματα, κλιματιστικά και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιφάνειες και τα κτίρια απελευθερώνουν σταδιακά τη θερμότητα που συγκράτησαν μέσα στην ημέρα, περιορίζοντας τη νυχτερινή δροσιά που είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυξημένη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με προβλήματα υγείας, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και ανθρώπους με περιορισμένη πρόσβαση σε δροσερούς χώρους.

Λύσεις για τη ζέστη

Περισσότερο πράσινο, σκιασμένοι δημόσιοι χώροι και κέντρα δροσιάς, ανοιχτοί χώροι που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, σημεία με νερό και σκιά, αλλά και παρεμβάσεις στα κτίρια και στις επιφάνειες της πόλης, με κανονισμούς δόμησης προσαρμοσμένους στη ζέστη και χρήση ανακλαστικών ή ανοιχτόχρωμων υλικών. Οι λύσεις αυτές χρειάζεται να σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κάθε πόλης και κάθε γειτονιάς. Πού συγκεντρώνεται περισσότερη ζέστη, ποιοι άνθρωποι εκτίθενται περισσότερο και ποιοι έχουν μικρότερη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν.

Τα δύο γραφικά προέρχονται από το United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR και αποδόθηκαν στα ελληνικά από το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η δράση αυτή εντάσσεται σε συνεργασία για την ενίσχυση της επικοινωνίας των κλιματικών κινδύνων προς το ελληνόφωνο κοινό. Η πρόσβαση σε σαφή και αξιόπιστη πληροφορία στη γλώσσα του κοινού βοηθά την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

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