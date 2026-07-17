search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 18:25

Αστική θερμική νησίδα: Γιατί βράζουν οι πόλεις μας και ποια η λύση

17.07.2026 18:25
kairos
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι αστικές περιοχές αναπτύσσουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας λόγω της πυκνής δόμησης, των υλικών κατασκευής και της περιορισμένης βλάστησης.
  • Η συσσωρευμένη θερμότητα στα κτίρια και τις επιφάνειες απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσχεραίνοντας την ανάκαμψη του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Η αυξημένη θερμική καταπόνηση επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους.
  • Η ενίσχυση του πρασίνου, ο σωστός πολεοδομικός σχεδιασμός και η χρήση ανακλαστικών υλικών μπορούν να περιορίσουν τα προβλήματα υπερθέρμανσης στις πόλεις.
  • Η ενημέρωση του κοινού για τους κλιματικούς κινδύνους αποτελεί μέρος δράσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την πρόληψη και την ετοιμότητα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι πόλεις έχουν το δικό τους μικροκλίμα. Η άσφαλτος, το σκυρόδεμα, τα πυκνά κτίρια, η περιορισμένη βλάστηση και η μειωμένη κυκλοφορία του αέρα ευνοούν τη συσσώρευση θερμότητας μέσα στον αστικό ιστό. Έτσι διαμορφώνεται το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, στο οποίο αναφέρεται το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το οποίο οι πόλεις παραμένουν θερμότερες από τις γύρω περιοχές, ιδιαίτερα τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

H έλλειψη σκίασης και φυσικού δροσισμού, η παγιδευμένη θερμότητα στα κτίρια, οι επιφάνειες που απορροφούν θερμότητα και η θερμότητα που παράγεται από οχήματα, κλιματιστικά και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιφάνειες και τα κτίρια απελευθερώνουν σταδιακά τη θερμότητα που συγκράτησαν μέσα στην ημέρα, περιορίζοντας τη νυχτερινή δροσιά που είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυξημένη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με προβλήματα υγείας, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και ανθρώπους με περιορισμένη πρόσβαση σε δροσερούς χώρους.

Λύσεις για τη ζέστη

Περισσότερο πράσινο, σκιασμένοι δημόσιοι χώροι και κέντρα δροσιάς, ανοιχτοί χώροι που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, σημεία με νερό και σκιά, αλλά και παρεμβάσεις στα κτίρια και στις επιφάνειες της πόλης, με κανονισμούς δόμησης προσαρμοσμένους στη ζέστη και χρήση ανακλαστικών ή ανοιχτόχρωμων υλικών. Οι λύσεις αυτές χρειάζεται να σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κάθε πόλης και κάθε γειτονιάς. Πού συγκεντρώνεται περισσότερη ζέστη, ποιοι άνθρωποι εκτίθενται περισσότερο και ποιοι έχουν μικρότερη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν.

Τα δύο γραφικά προέρχονται από το United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR και αποδόθηκαν στα ελληνικά από το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η δράση αυτή εντάσσεται σε συνεργασία για την ενίσχυση της επικοινωνίας των κλιματικών κινδύνων προς το ελληνόφωνο κοινό. Η πρόσβαση σε σαφή και αξιόπιστη πληροφορία στη γλώσσα του κοινού βοηθά την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Διαβάστε επίσης

Παρέμβαση στο Άργος για τον δολοφονημένο από αστυνομικά πυρά Θοδωρή

Marfin: Οι προσωπικές φωτογραφίες, τα κινητά καπέλα και τα βίντεο της επίθεση

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε με δάκρυα τη Μάρω Κοντού – Συγκίνησε ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tragoudistria-tourkia
LIFESTYLE

Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (19/7), τα τελευταία δρομολόγια

tzenifer lopez italia- new
LIFESTYLE

Μοίρασε… εγκεφαλικά η Τζένιφερ Λόπεζ με το σόου της στους Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα (Photos/Video)

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

Kasselakis-Gerovasili
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρφί Κασσελάκη για Γεροβασίλη: «Φεύγουν και αυτοί που αυτοανακηρύχθηκαν θεματοφύλακες του ΣΥΡΙΖΑ» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

sintagi-new
CUCINA POVERA

Η εξαιρετική μαρμελάδα πεπόνι και οι απίθανοι συνδυασμοί της

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 19:43
tragoudistria-tourkia
LIFESTYLE

Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή (19/7), τα τελευταία δρομολόγια

tzenifer lopez italia- new
LIFESTYLE

Μοίρασε… εγκεφαλικά η Τζένιφερ Λόπεζ με το σόου της στους Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα (Photos/Video)

1 / 3