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17.07.2026 19:01

Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Σέρρες λόγω βλάβης

17.07.2026 19:01
TRAIN NEW

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Ακινητοποιήθηκε στις 16:29 στον Σταθμό Μουριές με 61 επιβάτες, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 1634 θα υποκατασταθεί με λεωφορεία της Hellenic Train στο τμήμα Μουριές – Σέρρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς στάσεις στους σταθμούς Σκοτούσα, Στρυμώνας, Δοϊράνη, Χέρσο, Μεταλλικός, Πεδινό, Γαλλικός και Νέα Φιλαδέλφεια.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της.

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