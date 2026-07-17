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Η Zeekr ανακοινώνει την πρώτη της συμμετοχή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 (Paris Motor Show) που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και κορυφαίο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του κλάδου, μέσα ενημέρωσης και φίλους της αυτοκίνησης.

Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή γκάμα των μοντέλων της, η οποία περιλαμβάνει το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το Zeekr 001 shooting brake, το compact SUV Zeekr X, καθώς και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT. Παράλληλα, η εταιρεία θα αποκαλύψει νέες εξελίξεις που αφορούν τη στρατηγική και το μέλλον της μάρκας, ενώ θα παρουσιάσει προηγμένες τεχνολογίες που προδιαγράφουν την επόμενη γενιά της premium ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η 91η διοργάνωση της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60 κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Ο θεσμός, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές και δημοφιλείς εκθέσεις αυτοκινήτου διεθνώς, προσελκύοντας περισσότερους από 500.000 επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του Paris Expo Porte de Versailles. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.

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