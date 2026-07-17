DENZA Z: Το supercar των 1.604 ίππων που θα πατήσει Ελλάδα

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Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD, αποκαλύπτει το νέο Z, ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των μοντέλων υψηλών επιδόσεων

Με ισχύ 1.604 ίππων, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 1,96 δευτερόλεπτα (στην έκδοση Racing) και τεχνολογία υπερταχείας φόρτισης που γεμίζει την μπαταρία από το 10% στο 97% σε μόλις 9 λεπτά, το νέο Z αποτελεί τη νέα τεχνολογική «βιτρίνα» της DENZA. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο Goodwood Festival of Speed, παρουσία της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της BYD, Stella Li, και του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της F1, Jenson Button.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Coupe, Spider και Racing, ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί και μια ακόμα πιο ακραία Special Edition, η οποία θα επιχειρήσει να καταρρίψει το ρεκόρ γύρου στο Nurburgring το φθινόπωρο.

Σχεδίαση με αγωνιστική φιλοσοφία

Το DENZA Z ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Technology Drives Elegance», συνδυάζοντας κομψότητα και έντονο δυναμισμό. Με μήκος 4.780 χιλιοστά στις εκδόσεις Coupe και Spider, είναι το πιο compact μοντέλο της μάρκας στην Ευρώπη. Η σχεδίαση δεν υπηρετεί μόνο την αισθητική αλλά και την αεροδυναμική. Η εμπρός εισαγωγή αέρα και οι αεραγωγοί στο καπό δημιουργούν ειδική διαδρομή ροής αέρα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ κάθετης δύναμης, αεροδυναμικής και ψύξης.

Η έκδοση Racing πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, με splitter και αεροδυναμικά βοηθήματα από ανθρακονήματα, προαιρετική πίσω αεροτομή με τρεις ρυθμίσεις και αμάξωμα που παράγει έως 1.060 κιλά κάθετης δύναμης στα 350 χλμ./ώρα. Η Special Edition χρησιμοποιεί εκτεταμένα ανθρακονήματα και σύστημα DRS, μειώνοντας τον συντελεστή οπισθέλκουσας έως 40% και παράγοντας πάνω από 2.000 κιλά κάθετης δύναμης στα 300 χλμ./ώρα.

Παρά τον έντονα σπορ χαρακτήρα του, το Z διατηρεί τετραθέσια διάταξη, χάρη στο μεταξόνιο των 2.780 χιλιοστών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 250 λίτρα στις εκδόσεις Coupe και Racing, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 550 λίτρα.

Έως 1.604 ίπποι και 0-100 σε κάτω από 2 δευτερόλεπτα

Η καρδιά του DENZA Z είναι η νέα πλατφόρμα e3 Sports Car Platform, η οποία εξελίχθηκε αποκλειστικά για σπορ ηλεκτρικά μοντέλα. Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν τρεις ηλεκτροκινητήρες – έναν εμπρός και δύο πίσω – αποδίδοντας συνολικά 1.604 ίππους και 1.240 Nm ροπής.

Η έκδοση Coupe ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 2,25 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 300 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας, ενώ η Racing, με προαιρετικά semi-slick ελαστικά, μειώνει τον χρόνο στα μόλις 1,96 δευτερόλεπτα και ανεβάζει την τελική στα 350 χλμ./ώρα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η Special Edition, η οποία ξεπερνά τους 2.000 ίππους και επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 1,7 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό ρόλο στη δυναμική συμπεριφορά παίζει το νέο σύστημα Vehicle Motion Control, που ελέγχει σε πραγματικό χρόνο πέδηση, ανάρτηση και διεύθυνση με χρόνο απόκρισης μόλις 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Παράλληλα, το πρώτο έξυπνο σύστημα διαχείρισης ροπής τριών ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει ακόμη και λειτουργία “compass turn”, περιστρέφοντας το αυτοκίνητο γύρω από τον εμπρός άξονα.

Η ανάρτηση DiSus-M χρησιμοποιεί μαγνητοροϊκό υγρό στα αμορτισέρ για συνεχή μεταβολή της απόσβεσης σε πραγματικό χρόνο. Οι εκδόσεις Coupe και Spider εξοπλίζονται με αερανάρτηση, ενώ η Racing χρησιμοποιεί ελικοειδή ελατήρια για πιο αγωνιστικό χαρακτήρα.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν κεραμικά φρένα με εξαπίστονες εμπρός και τετραπίστονες πίσω δαγκάνες.

Blade Battery δεύτερης γενιάς και φόρτιση σε 9 λεπτά

Το DENZA Z εξοπλίζεται με Blade Battery δεύτερης γενιάς χωρητικότητας 76 kWh, ενσωματωμένη στο αμάξωμα μέσω της αρχιτεκτονικής Cell-to-Body. Η αυτονομία φτάνει τα 410 χιλιόμετρα στην έκδοση Coupe, τα 400 χιλιόμετρα στη Spider και τα 380 χιλιόμετρα στη Racing.

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό πλεονέκτημα είναι όμως η νέα τεχνολογία FLASH Charging του Ομίλου BYD. Με ισχύ φόρτισης έως 1.500 kW, η μπαταρία φορτίζει από το 10% στο 70% σε μόλις 5 λεπτά και από το 10% στο 97% σε 9 λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασία -30°C απαιτούνται μόλις 12 λεπτά για φόρτιση από το 20% στο 97%.

Σύμφωνα με τη DENZA, η νέα Blade Battery έχει δοκιμαστεί ακόμη και με ταυτόχρονη δοκιμή ταχείας φόρτισης και Nail Penetration Test, χωρίς θερμική διαφυγή, καπνό ή φωτιά, ενώ η απώλεια χωρητικότητας έχει μειωθεί κατά 2,5% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Premium καμπίνα εστιασμένη στον οδηγό

Το εσωτερικό συνδυάζει ανθρακονήματα, suede και μεταλλικές λεπτομέρειες, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και οθόνη infotainment 12,8 ιντσών με Google Built-in, Google Maps, Google Assistant και Google Play. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, ενώ το ηχοσύστημα Devialet διαθέτει 12 ηχεία στις εκδόσεις Coupe και Racing και 10 στην Spider.

Το Z διαθέτει επίσης Boost Mode, που αυξάνει προσωρινά τη ροπή κατά 30% για 20 δευτερόλεπτα, καθώς και Track Mode με αναλυτική καταγραφή δεδομένων πίστας, launch control, ρυθμίσεις drift και δυνατότητα αποθήκευσης τριών διαφορετικών προφίλ οδήγησης.

Πλούσιος εξοπλισμός κι επιλογές εξατομίκευσης

Από τη βασική έκδοση, το DENZA Z διαθέτει θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με μασάζ, ηλεκτρικές πόρτες με soft closing, ασύρματη φόρτιση smartphone, ψηφιακό καθρέπτη, λειτουργία Vehicle-to-Load, ηχοσύστημα Devialet με Dolby Atmos και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω της εφαρμογής DENZA. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 10 χρώματα αμαξώματος και 10 διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς για το εσωτερικό, καθώς και τέσσερις αποχρώσεις για τις δαγκάνες των φρένων.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Z εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο αερόσακων και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως Intelligent Cruise Control, Blind Spot Detection, Lane Departure Assist, Front & Rear Cross Traffic Alert & Brake και Driver Fatigue Monitoring.

Οι παραγγελίες για τις εκδόσεις Coupe, Spider και Racing θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι σε επιλεγμένες αγορές, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται πριν από το τέλος της χρονιάς. Παράλληλα, η Special Edition θα συνεχίσει το πρόγραμμα εξέλιξής της με τελικό στόχο την προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ γύρου στο Nurburgring Nordschleife.

Τι κρατάμε:

Το DENZA Z έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία

2.000+ ηλεκτρικοί ίπποι και 0-100 σε 1,7 sec στην κορυφαία έκδοση

Blade Battery δεύτερης γενιάς και φόρτιση σε 9 λεπτά

Premium υλικά στην καμπίνα και πλούσιες επιλογές εξατομίκευσης

Στόχος της DENZA η κατάρριψη του ρεκόρ γύρου στο Nurburgring

Πηγή: autotypos.gr

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