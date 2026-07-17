Μουντιάλ 2026: Οι οικονομικά κερδισμένοι και χαμένοι της διοργάνωσης – «Πρωταθλητές» FIFA, Μπέκαμ και στοιχηματικές

Takeaways by to pontiki AI Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 ομάδες αποφέρει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη FIFA να αποτελεί τον κύριο οικονομικό κερδισμένο μέσω τηλεοπτικών δικαιωμάτων, χορηγιών και πωλήσεων εισιτηρίων.

Αντίθετα, οι φίλαθλοι επιβαρύνονται με ιδιαίτερα υψηλό κόστος λόγω της δυναμικής τιμολόγησης των εισιτηρίων και των αυξημένων τιμών σε διαμονή και μετακινήσεις.

Τα οικονομικά οφέλη για τις διοργανώτριες πόλεις παραμένουν περιορισμένα, καθώς η αναμενόμενη τουριστική κίνηση δεν επιβεβαιώθηκε πάντα και τα έργα υποδομής ήταν περιορισμένης κλίμακας.

Παράλληλα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι χορηγοί επωφελούνται από τη διευρυμένη τηλεθέαση, ενώ ο στοιχηματικός τζίρος κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ λόγω του αυξημένου αριθμού αγώνων στη φετινή διοργάνωση.

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Η διευρυμένη διοργάνωση των 48 ομάδων δημιουργεί έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως τα οικονομικά οφέλη δεν μοιράζονται ισότιμα μεταξύ FIFA, φιλάθλων, χορηγών, πόλεων και επιχειρήσεων.

Το φετινό Μουντιάλ ήταν μεγαλύτερο από κάθε προηγούμενο, με περισσότερες εθνικές ομάδες και περισσότερους αγώνες. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη τηλεθέαση, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες εμπορικής εκμετάλλευσης.

Την ώρα που οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές γράφουν ιστορία μέσα στα γήπεδα, δισεκατομμύρια δολάρια παράγονται έξω από αυτά. Ωστόσο, δεν βγαίνουν όλοι οικονομικά κερδισμένοι, όπως αναφέρει το BBC.

FIFA: Η μεγάλη νικήτρια

Τα έσοδα της FIFA από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι τεράστια. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία συγκέντρωσε ποσό-ρεκόρ 7,6 δισ. δολαρίων από τη διοργάνωση του Κατάρ το 2022 και αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η ανώτερη στρατηγική αναλύτρια της Deutsche Bank Research, Μαριόν Λαμπούρ, εκτιμά ότι η FIFA είναι «χωρίς αμφιβολία» η βασική οικονομική νικήτρια, καθώς τα έσοδά της στον τετραετή κύκλο πλησιάζουν τα 13 δισ. δολάρια.

Τα χρήματα προέρχονται κυρίως από:

τηλεοπτικά δικαιώματα,

δικαιώματα αδειοδότησης και φιλοξενίας,

χορηγικές συμφωνίες,

πωλήσεις εισιτηρίων.

Παράλληλα, η FIFA εισήλθε και στη δευτερογενή αγορά εισιτηρίων μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης, κρατώντας προμήθεια 15% τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή.

Το συγκεκριμένο εμπορικό μοντέλο ενδέχεται να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, καθώς εξετάζεται η μελλοντική αύξηση των ομάδων σε 64. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να φέρει στη διοργάνωση χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, μαζί με δισεκατομμύρια επιπλέον τηλεθεατές.

Φίλαθλοι: Οι μεγάλοι χαμένοι

Για πολλούς φιλάθλους η παρουσία στο Μουντιάλ αποτελεί όνειρο ζωής, αλλά το οικονομικό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Οι τιμές των εισιτηρίων, σε συνδυασμό με τη δυναμική τιμολόγηση της FIFA —δηλαδή την αύξηση των τιμών ανάλογα με τη ζήτηση— έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Τα εισιτήρια για τον τελικό στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ διατέθηκαν επίσημα έως και 32.970 δολάρια, ενώ στη μεταπώληση ορισμένα καταχωρίστηκαν για περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα στις ΗΠΑ.

Το κόστος, πάντως, δεν περιορίζεται στα εισιτήρια. Οι φίλαθλοι επιβαρύνονται επίσης με αεροπορικά ταξίδια, διαμονή, φαγητό και τοπικές μετακινήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των τρένων του Νιου Τζέρσεϊ. Η τιμή για μια διαδρομή 30 λεπτών προς το στάδιο MetLife αυξήθηκε στα 150 δολάρια, από 12,90 δολάρια που κόστιζε συνήθως το εισιτήριο μετ’ επιστροφής. Μετά τις αντιδράσεις, οι τιμές μειώθηκαν, αλλά παρέμειναν υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

Τηλεοπτικοί σταθμοί και χορηγοί: Υψηλό κόστος, ακόμη υψηλότερα έσοδα

Οι τηλεοπτικοί πάροχοι πληρώνουν μεγάλα ποσά για τα δικαιώματα μετάδοσης, όμως η υψηλή τηλεθέαση και το έντονο ενδιαφέρον των διαφημιζόμενων δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες κερδοφορίας.

Στο Μουντιάλ καθιερώθηκαν διαλείμματα 90 δευτερολέπτων για να ενυδατωθούν οι παίκτες, με τον Ινφαντίνο να υποστηρίζει ότι πρόκειται για αμιγώς αθλητικό μέτρο, χωρίς πρόσθετα έσοδα για τη FIFA.

Ωστόσο, τα διαλείμματα δημιούργησαν νέο διαφημιστικό χώρο για τηλεοπτικούς σταθμούς και χορηγούς, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου το κοινό είναι εξοικειωμένο με τις συχνές διακοπές για διαφημίσεις.

Το Fox Sports, το οποίο φέρεται να πλήρωσε 485 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ, παρουσίασε τα διαλείμματα ενυδάτωσης ως χορηγούμενα από συγκεκριμένες εταιρείες.

Σύμφωνα με αναλυτές, ένα μέσο διαφημιστικό μήνυμα διάρκειας 30 δευτερολέπτων στο Fox κοστίζει από 200.000 έως 300.000 δολάρια. Στους αγώνες των ΗΠΑ και στις τελικές φάσεις, το ποσό έφτασε έως και τα 750.000 δολάρια.

Εκτιμάται ότι οι διαφημίσεις στα διαλείμματα ενυδάτωσης μπορούν να αποφέρουν έως και 250 εκατ. δολάρια μόνο στις ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι θα παραμείνουν και στις επόμενες διοργανώσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τηλεθεατές του BBC και του ITV δεν είδαν αντίστοιχες διαφημίσεις. Το BBC δεν προβάλλει εμπορικές διαφημίσεις, ενώ το ITV υπόκειται σε περιορισμούς για τον χρόνο των διαφημιστικών μηνυμάτων ανά ώρα.

Οι επίσημοι χορηγοί του Μουντιάλ πληρώνουν επίσης πολύ μεγάλα ποσά για να συνδέσουν το όνομά τους με τη διοργάνωση. Εταιρείες όπως η Adidas και η Coca-Cola έχουν έντονη παρουσία σε όλα τα γήπεδα και στις μεταδόσεις.

Η Adidas δαπάνησε περίπου 50 εκατ. λίρες για τη διαφημιστική καμπάνια «Backyard Legends», στην οποία συμμετέχουν οι Λαμίν Γιαμάλ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Λιονέλ Μέσι.

Την ίδια στιγμή, ορισμένες μη επίσημες εμπορικές επωνυμίες απέκτησαν δημοσιότητα επειδή η FIFA προσπάθησε να περιορίσει την προβολή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κάλυψη του λογοτύπου της Levi’s έξω από το ομώνυμο στάδιο στο Σαν Φρανσίσκο.

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Νικητής και εκτός γηπέδου

Η βασική διαφήμιση της Adidas περιλαμβάνει και μια εκδοχή του σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πρώτος Βρετανός αθλητής με περιουσία άνω του 1 δισ. εμφανίζεται σε διαφημίσεις εταιρειών από τη Home Depot έως την Bank of America, διατηρώντας ισχυρή εμπορική παρουσία περισσότερο από μία δεκαετία μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Παράλληλα, παραμένει ένα από τα βασικά πρόσωπα του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ. Η Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης, εκτιμάται ότι αποτελεί την πολυτιμότερη ομάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, με αξία 1,45 δισ. δολαρίων.

Διοργανώτριες πόλεις: Περιορισμένα μακροπρόθεσμα οφέλη

Οι 16 διοργανώτριες πόλεις στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό υποδέχθηκαν μεγάλο αριθμό φιλάθλων και τουριστών, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και τοπικές επιχειρήσεις.

Η FIFA εκτίμησε ότι το Μουντιάλ θα προσθέσει περίπου 41 δισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία. Από αυτά, τα 17 δισ. δολάρια αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Αλεξάντερ Μπούντζιερ, καθηγητής διοικητικής πρακτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διευθύνων σύμβουλος της Oxford Global Projects, υποστηρίζει ότι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη από τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων συνήθως δεν επιβεβαιώνονται.

Όπως επισημαίνει, αρκετοί επισκέπτες αποφεύγουν τις διοργανώτριες πόλεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά λόγω της κίνησης, του συνωστισμού και των αυξημένων τιμών.

Παράλληλα, η αύξηση της απασχόλησης αφορά συνήθως χαμηλότερα αμειβόμενες και προσωρινές θέσεις στον τουρισμό και στην εστίαση.

«Δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά δεν δημιουργεί πλούτο», αναφέρει.

Τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι οι προσλήψεις σε παμπ, μπαρ και εστιατόρια των ΗΠΑ αυξήθηκαν πριν από τη διοργάνωση, αλλά η άνοδος αποδείχθηκε βραχύβια.

Κατά τον ίδιο, το ουσιαστικότερο όφελος μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης μπορεί να προκύψει από έργα ανάπλασης, όπως η ανάπτυξη κατοικιών και υποδομών στο Στράτφορντ του Λονδίνου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Στην περίπτωση του φετινού Μουντιάλ, όμως, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως υπάρχοντα στάδια, ξενοδοχεία, προπονητικά κέντρα και δίκτυα μεταφορών. Επομένως, τα οφέλη από νέα έργα υποδομής αναμένεται να είναι περιορισμένα.

Ξενοδοχεία: Οι κρατήσεις δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες

Η αναμενόμενη μεγάλη ζήτηση για δωμάτια δεν επιβεβαιώθηκε. Ξενοδοχειακοί φορείς ανέφεραν χαμηλότερες κρατήσεις στις διοργανώτριες πόλεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η Ένωση Ξενοδόχων της Βρετανικής Κολομβίας ανακοίνωσε ότι, παρότι τα τελικά στοιχεία δεν είχαν οριστικοποιηθεί, οι κρατήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου κινούνταν αισθητά χαμηλότερα από προηγούμενες χρονιές. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι το Βανκούβερ φιλοξένησε επτά αγώνες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στις ΗΠΑ. Η Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων κατηγόρησε τη FIFA ότι προχώρησε σε υπερβολικές προκρατήσεις δωματίων για δική της χρήση, δημιουργώντας τεχνητή εικόνα υψηλής ζήτησης. Η FIFA δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την κατηγορία.

Μέχρι τον Απρίλιο, το 80% των ξενοδόχων στις ΗΠΑ ανέφερε ότι οι κρατήσεις υπολείπονταν των αρχικών προβλέψεων. Στη Νέα Υόρκη, τα δύο τρίτα των ξενοδόχων κατέγραψαν χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση, ενώ στο Σιάτλ το αντίστοιχο ποσοστό πλησίασε το 80%.

Στοιχηματικές εταιρείες: Τζίρος-ρεκόρ

Το Μουντιάλ 2026 φαίνεται να εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών.

Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Macquarie εκτιμά στοιχήματα συνολικής αξίας περίπου 50 δισ. δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 500 εκατ. δολάρια ανά αγώνα.

Βασικός λόγος είναι η διεύρυνση της διοργάνωσης, η οποία αύξησε τους αγώνες σε περισσότερους από 100, από 64 που ήταν το 2022.

Στις ΗΠΑ, η αγορά αθλητικού στοιχήματος είναι σχετικά νέα. Μέχρι το 2018 ήταν νόμιμη μόνο στη Νεβάδα, όπου βρίσκεται το Λας Βέγκας. Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επέτρεψε στη συνέχεια σε πολλές Πολιτείες να το νομιμοποιήσουν.

Το αθλητικό στοίχημα παραμένει παράνομο σε Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και το Τέξας. Εκεί έχει αυξηθεί η χρήση των λεγόμενων αγορών προβλέψεων, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ιδιαίτερα δημοφιλούς στους νεότερους άνδρες.

Οι συγκεκριμένες αγορές δεν χαρακτηρίζονται επισήμως ως τυχερά παιχνίδια, με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιούνται για προβλέψεις αθλητικών αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από τη νομοθεσία κάθε Πολιτείας.

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