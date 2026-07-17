Το ελληνικό κοινό αποθέωσε την Οδύσσεια του Νόλαν μετά την πρεμιέρα – «Αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» (Video)

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Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι γεγονός, με θεατές από το εξωτερικό να αποθεώνουν την ταινία στην πρεμιέρα της. Αντίστοιχη απήχηση το έργο είχε, όμως, και στο κοινό της Ελλάδας, που το βράδυ της Πέμπτης (17/7) έσπευσε σε χειμερινούς και θερινούς κινηματογράφους προκειμένου να δει το ομηρικό έπος.

Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media ήταν αποθεωτικές, με το ελληνικό κοινό κάνει λόγο για μια «αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» και «απίστευτες ερμηνείες» τόσο από τον Ματ Ντέιμον όσο και για την Αν Χάθαγουεϊ.

Γύρισα απ' την Οδύσσεια. Ενα πράγμα θα πω, peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9.6 /10.

Τρομερή. Αφήστε τις μαλακίες περί γοκ και ιστορίες και πάτε να την δείτε. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική.

Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτα. — will the thrill ☭🇬🇷 (@daaaathrill) July 16, 2026

Η Οδύσσεια ειναι ένα μεγαλειώδες έργο. Ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο ευφυης Νολαν το ξέρει αυτό, και εκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές, ειναι Ποιημα.

Να πατε. — SDerden (@SpoilerDerden) July 16, 2026

Η Οδύσσεια είναι μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και δίχως αμφιβολία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες του Nolan. Μακράν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Matt Damon. Η Hathaway ήταν φανταστική και είχαμε τη πιο μεστή ερμηνεία της Theron μετά το Monster. #TheOdyssey — Mixalis Kratimenos (@mixaliskrat) July 16, 2026

Είδα χθες την Οδύσσεια του Νολαν.



Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα.(1/3) — Jacob Neestrup Right Hand (@Brostinos13) July 16, 2026

Είδα χτες στην προβολή 00:10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσεια στο IMAX της Θεσσαλονίκης…απίστευτη εμπειρία…απίστευτη ταινία!

Όχι η τοπ του Νόλαν αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία!

Όσοι μπορείτε να την δείτε σε IMAX μη το σκεφτείτε καν. July 16, 2026

Μόλις είδα την Οδύσσεια. ΕΠΟΣ. July 16, 2026

Η Οδύσσεια του Νόλαντ είναι

Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η ταινία.



Η Ελένη έχει πολύ μικρή παρουσία. Η ηθοποιός ενσαρκώνει άριστα την απόκοσμη ομορφιά που είναι βάρος όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλον τον κόσμο.



Μαύρη επίσης είναι και η Κλυταιμνήστρα και η Ιφιγένεια. Λογικό… pic.twitter.com/sDynjIxFcp — Agamemnon Stavropoulos (@agamemnon_st) July 16, 2026

Υπήρξαν, βέβαια, και εκείνοι που εντόπισαν αδυναμίες τόσο στο σενάριο και την πλοκή όσο και σε κάποιες ερμηνείες. Άλλοι, δε, έγραψαν πως παραλείφθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες του έργου, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που εστίασαν στην επιλογή μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, αλλά και για το γεγονός ότι εμφανίστηκε μόνο πέντε λεπτά σε ολόκληρη την ταινία.

Η «Οδύσσεια» του Nolan



Χρώμα και σκηνικά



Ο Nolan ξέρει να παίζει με το φως, τις σκιές και τη φωτιά. Ωστόσο, δεν βάζει έντονο χρώμα στην οθόνη ούτε με αίτηση. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη.



Ηθοποιοί και διάλογοι



Οι ερμηνείες κινούνται… July 16, 2026

Να σας εκμυστηρευτώ την αμαρτία μου, και λευκή να ήταν η "ωραία Ελένη" του Νόλαν, και δίμετρη ξανθιά κουκλάρα με μεγάλα …χμμ …αυτιά, δύσκολα θα σπαταλούσα δύο ώρες για να την δω.

Δεν είμαι φαν της σκηνοθετικής του ματιάς. — Thanos Dimou (@AthanDim) July 16, 2026

Σημειώνεται ότι το σενάριο και η σκηνοθεσία του έργου υπογράφονται από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος και η Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ. Η «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.

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