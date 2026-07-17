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17.07.2026 13:11

Το ελληνικό κοινό αποθέωσε την Οδύσσεια του Νόλαν μετά την πρεμιέρα – «Αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» (Video)

17.07.2026 13:11
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Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι γεγονός, με θεατές από το εξωτερικό να αποθεώνουν την ταινία στην πρεμιέρα της. Αντίστοιχη απήχηση το έργο είχε, όμως, και στο κοινό της Ελλάδας, που το βράδυ της Πέμπτης (17/7) έσπευσε σε χειμερινούς και θερινούς κινηματογράφους προκειμένου να δει το ομηρικό έπος.

Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media ήταν αποθεωτικές, με το ελληνικό κοινό κάνει λόγο για μια «αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία» και «απίστευτες ερμηνείες» τόσο από τον Ματ Ντέιμον όσο και για την Αν Χάθαγουεϊ.

Υπήρξαν, βέβαια, και εκείνοι που εντόπισαν αδυναμίες τόσο στο σενάριο και την πλοκή όσο και σε κάποιες ερμηνείες. Άλλοι, δε, έγραψαν πως παραλείφθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες του έργου, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που εστίασαν στην επιλογή μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, αλλά και για το γεγονός ότι εμφανίστηκε μόνο πέντε λεπτά σε ολόκληρη την ταινία.

Σημειώνεται ότι το σενάριο και η σκηνοθεσία του έργου υπογράφονται από τον Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος και η Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ. Η «Οδύσσεια» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026.

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