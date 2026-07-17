Peter Jackson: Επιστρέφει στη σκηνοθεσία μετά από 12 χρόνια – Θα γυρίσει το sequel της ταινίας «The Adventures of Tintin»

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Ο Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson) ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στη σκηνοθεσία με μια συνέχεια της ταινίας «The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn» (Οι Περιπέτειες του ΤενΤέν: Το μυστικό του Μονόκερου) του 2011.

Ο γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία σκηνοθέτης είναι περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ τριλογίας «Lord of the Rings» (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών), η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ 2001 και 2003.

Δεν έχει σκηνοθετήσει ταινία μεγάλου μήκους από την τριλογία του «Χόμπιτ», η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ 2012 και 2014. Έκτοτε έχει εργαστεί σε ντοκιμαντέρ όπως η ταινία του για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο «They Shall Not Grow Old» του 2018 και η αρχειακή ταινία των Beatles «Get Back».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Gold Derby, ο Τζάκσον αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για μια συνέχεια της διασκευής σε animation από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) της δημοφιλούς βελγικής σειράς κόμικς και είπε ότι εργάζεται πάνω σε ένα σενάριο με τη συνεργάτιδά του Φραν Γουόλς (Fran Walsh).

«Η Φραν κι εγώ γράφουμε ένα σενάριο για την επόμενη ταινία επειδή πριν από 15 χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθέτησε μια ταινία ΤενΤέν και εγώ την έκανα την παραγωγή», είπε ο Τζάκσον.

Peter Jackson readies his return to feature movie-making https://t.co/epQEByRuVy pic.twitter.com/Q7HtUwxorA — Gold Derby (@GoldDerby) July 14, 2026

«Η ιδέα ήταν ότι τότε έπρεπε να προχωρήσω κατευθείαν σε μια δεύτερη ταινία και να ανταλλάξουμε τους ρόλους, οπότε θα σκηνοθετούσα εγώ τη συνέχεια και εκείνος θα έκανε την παραγωγή. Χρειάστηκαν απλώς 15 χρόνια για να φτάσουμε εδώ, δυστυχώς, λίγο αργά. Αλλά είναι μια διαχρονική ιστορία. Έτσι, μόλις ολοκληρώσαμε. Οπότε πιθανότατα η επόμενη ταινία που θα σκηνοθετούσα θα είναι μια ταινία του ΤενΤέν».

Η πρώτη ταινία γυρίστηκε με την τεχνική «performance capture», εξελιγμένη τεχνική τρισδιάστατης αποτύπωσης κίνησης με πρωταγωνιστές τους Άντι Σέρκις (Andy Serkis), Σάιμον Πεγκ (Simon Pegg) και Νικ Φροστ (Nick Frost).

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