Αιχμές Δούκα προς την Πολιτεία για τους… ανέστιους των Πετραλώνων

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Με το ερώτημα αν… υπάρχει κράτος, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων στους… ανέστιους των Πετραλώνων, δηλαδή τους κατοίκους της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης που κατέρρευσε πριν από μερικές εβδομάδες.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει ως σήμερα ο δήμος για το περιστατικό, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι συνεχίζουν και μένουν όπου μπορούνε και όσοι μας έχουνε ζητήσει, είχαμε βρει κάποια διαμερίσματα εμείς. Τους προσφέρουμε συνέχεια ό,τι χρειάζονται από τρόφιμα, φαρμακευτικά, ρουχισμό… Δώσαμε λεφτά, περιφράξαμε, βρήκαμε χώρους να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί».

Και κάπου εκεί αναρωτήθηκε: «Κράτος υπάρχει; Θα αναλάβει κάποιος άλλος κάποια διαδικασία, γιατί ακούω πολλά και δεν έχω δει κάτι». Να περιμένει απάντηση;…

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