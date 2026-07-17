Ισπανία: Πάνω από 120.000 κατέκαψε η φωτιά στη Σαραγόσα – Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης

Takeaways by to pontiki AI Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Ορές της Αραγονίας έχει κάψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Οι περιφερειακές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πέντε χωριών για προληπτικούς λόγους, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καεί περισσότερα από 724.000 στρέμματα γης σε ολόκληρη τη χώρα.

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Πάνω από 120.000 στρέμματα έχει κάψει η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στη βορειοανατολική Ισπανία, ενώ οι περιφερειακές αρχές προειδοποιούν για «υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης» λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Η νύχτα ήταν πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Αυτήν την ώρα, εκτιμούμε ότι η επιφάνεια που κάηκε ξεπερνά τα 120.000 στρέμματα», δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα ασφάλειας της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας, Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο.

Εκκενώθηκαν πέντε χωριά

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Ορές, μια αραιοκατοικημένη περιοχή της Αραγονίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα.

Πέντε χωριά χρειάστηκε να εκκενωθούν, ενώ παρά την ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πυρκαγιά παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργή.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν:

Περισσότεροι από 450 πυροσβέστες

Περίπου 300 στρατιωτικοί

Περίπου 30 εναέρια μέσα

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης

Η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, βασική προτεραιότητα των αρχών είναι η προστασία όλων των κατοικημένων περιοχών.

Δεκατρείς νεκροί από τη φωτιά στην Ανδαλουσία

Η Ισπανία αντιμετώπισε την περασμένη εβδομάδα μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές της πρόσφατης ιστορίας της.

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 70.000 στρέμματα κάηκαν από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 9 Ιουλίου στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Πάνω από 724.000 στρέμματα καμένα από την αρχή του έτους

Η Ισπανία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια συχνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας κύματα καύσωνα. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών.

Το 2025 κάηκαν περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, στον χειρότερο απολογισμό της πρόσφατης ιστορίας της χώρας.

Από την αρχή της φετινής χρονιάς έχουν καεί περισσότερα από 724.880 στρέμματα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της φονικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία, υπενθύμισε ότι το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης που κάηκε πέρυσι στην Ευρώπη βρισκόταν στην Ισπανία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης επιδεινώνονται και προειδοποίησε για ένα «περίπλοκο καλοκαίρι».

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