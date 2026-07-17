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17.07.2026 14:29

71 χρόνια από τα εγκαίνια της Disneyland – Ο συνωστισμός, η άσφαλτος που «έλιωνε» και η διαρροή αερίου (Photos – Video)

17.07.2026 14:29
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  • Η Disneyland εγκαινιάστηκε επίσημα στις 17 Ιουλίου 1955 στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας, υλοποιώντας το φιλόδοξο όραμα του Walt Disney.
  • Παρά την προγραμματισμένη γιορτή, η προσέλευση 28.000 επισκεπτών ξεπέρασε τις προβλέψεις, δημιουργώντας έντονο συνωστισμό και κυκλοφοριακό χάος.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν προβλήματα στο οδόστρωμα, ενώ σημειώθηκαν τεχνικές δυσλειτουργίες, ελλείψεις σε τρόφιμα και διαρροή αερίου.
  • Λόγω των πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετώπισε το προσωπικό κατά την πρεμιέρα, η ημέρα εκείνη έμεινε στην ιστορία ως «Μαύρη Κυριακή».
  • Παρά την επεισοδιακή αρχή, το πάρκο εξελίχθηκε στη συνέχεια σε έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο προορισμό με τεράστια επιτυχία.

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Σαν σήμερα, στις 17 Ιουλίου 1955, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της Disneyland στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας. Το φιλόδοξο σχέδιο του Walt Disney έγινε πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν χώρο όπου παιδιά και ενήλικες θα μπορούσαν να διασκεδάζουν μαζί.

Η ημέρα εκείνη θεωρείται η επίσημη ημερομηνία γέννησης της Disneyland, αν και το πάρκο άνοιξε κανονικά για το ευρύ κοινό μία ημέρα αργότερα, στις 18 Ιουλίου 1955.

Μια πρεμιέρα με χιλιάδες προσκεκλημένους

Τα εγκαίνια της Disneyland ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την αμερικανική τηλεόραση. Η είσοδος επιτρεπόταν μόνο σε προσκεκλημένους, ωστόσο η προσέλευση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Περίπου 28.000 άνθρωποι πέρασαν τελικά τις πύλες του πάρκου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και πολλοί που είχαν προμηθευτεί πλαστές προσκλήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονος συνωστισμός.

Κυκλοφοριακό χάος και ατελείωτες ουρές

Η μεγάλη προσέλευση προκάλεσε τεράστιο μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το πάρκο. Οι επισκέπτες χρειάστηκε να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ το προσωπικό δυσκολευόταν να διαχειριστεί τις ουρές και το πλήθος.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την υψηλή θερμοκρασία, η οποία ξεπερνούσε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η άσφαλτος που δεν είχε προλάβει να στεγνώσει

Οι εργασίες στη Disneyland συνεχίζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Η άσφαλτος στη Main Street είχε τοποθετηθεί λίγο πριν από τα εγκαίνια και, εξαιτίας της έντονης ζέστης, άρχισε να μαλακώνει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, τα τακούνια ορισμένων επισκεπτριών βυθίζονταν στο οδόστρωμα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Βλάβες, ελλείψεις και διαρροή αερίου

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Αρκετά από τα αξιοθέατα παρουσίασαν τεχνικές δυσλειτουργίες, ενώ τα εστιατόρια και τα σημεία πώλησης ξέμειναν γρήγορα από τρόφιμα και ποτά.

Παράλληλα, μια διαρροή αερίου ανάγκασε τους υπευθύνους να κλείσουν προσωρινά τμήματα της Fantasyland, αυξάνοντας την πίεση στους εργαζομένους και την ταλαιπωρία των επισκεπτών.

Γιατί έμεινε γνωστή ως «Μαύρη Κυριακή»

Η επεισοδιακή ημέρα των εγκαινίων έμεινε γνωστή στους εργαζομένους ως «Μαύρη Κυριακή».

Η ονομασία οφειλόταν στα πολλά προβλήματα που σημειώθηκαν ταυτόχρονα: τον συνωστισμό, την αφόρητη ζέστη, τις τεχνικές βλάβες, τις ελλείψεις σε τρόφιμα και τη διαρροή αερίου.

Παρότι η πρεμιέρα είχε σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή, εξελίχθηκε σε μια από τις δυσκολότερες ημέρες για το προσωπικό της Disneyland.

Τα πρώτα αξιοθέατα της Disneyland

Την πρώτη ημέρα λειτουργούσαν 18 αξιοθέατα, ανάμεσά τους το Disneyland Railroad, το Jungle Cruise, το King Arthur Carrousel και το Peter Pan’s Flight.

Ορισμένα από τα αξιοθέατα εκείνης της εποχής εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι σήμερα, αποτελώντας μέρος της ιστορίας του πάρκου.

Από τη δύσκολη αρχή στην παγκόσμια επιτυχία

Παρά τα προβλήματα των εγκαινίων, η Disneyland γνώρισε τεράστια επιτυχία. Μέσα στα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θεματικά πάρκα του κόσμου και αποτέλεσε πρότυπο για δεκάδες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

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