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17.07.2026 15:27

Συνέχεια παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε η πλειοψηφία του προεδρείου της νεολαίας – «Ο αγώνας μας δεν τελειώνει εδώ

17.07.2026 15:27
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Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την Παρασκευή αποχώρησε από το κόμμα η πλειοψηφία του προεδρείου της νεολαίας, συνυπογράφοντας το σχετικό κείμενο μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Στην ανακοίνωσή τους, τα στελέχη που παραιτήθηκαν αφήνουν αιχμές ότι μια κρίσιμη στρατηγική απόφαση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ελήφθη από «μια καλά οργανωμένη μειοψηφία» και μέσα από «άτυπη διαδικασία», αντί να τεθεί στην κρίση των μελών του κόμματος.

Όπως αναφέρουν, οι επόμενες εθνικές εκλογές θα αποτελέσουν μια αναμέτρηση ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερή Παράταξη. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν αναγκαία την ανασύνθεση και τη συνεργασία των δυνάμεων του αριστερού και προοδευτικού χώρου, με στόχο να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων και της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η πλειοψηφία του προεδρείου της νεολαίας ασκεί, παράλληλα, κριτική σε κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως καταγγέλλει, καλούσαν όσους διαφωνούν να αποχωρήσουν, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν επιτεθεί δημόσια στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι αποχωρούν από έναν ΣΥΡΙΖΑ που, κατά την εκτίμησή τους, δεν διεκδικεί πλέον τον ιστορικό ρόλο της «ενωμένης Κυβερνώσας Αριστεράς». Επισημαίνουν, επίσης, ότι συντάσσονται με αντίστοιχες αποφάσεις νομαρχιακών και συντονιστικών οργανώσεων του κόμματος.

«Ο αγώνας μας όμως δεν τελειώνει εδώ», καταλήγουν, θέτοντας ως στόχο την ήττα της Δεξιάς στις επόμενες εκλογές και τη βελτίωση της ζωής της νέας γενιάς.

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