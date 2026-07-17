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17.07.2026 16:30

Καιρός: Ποιες θα είναι οι πιο «καυτές» πόλεις με 40άρια – Πότε κορυφώνεται η ζέστη – «SOS» για κίνδυνο φωτιάς λόγω ανέμων και ξηρασίας

17.07.2026 16:30
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Γεγονός είναι το πρώτο έντονο κύμα ζέστης για το φετινό καλοκαίρι που φτάνει στη χώρα μας μετά τα μέσα Ιουλίου και για λίγες ημέρες, καθώς όλες οι προγνώσεις των μετεωρολόγων συγκλίνουν για ένα διήμερο με 40άρια, Κυριακή και Δευτέρα και μετά σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης.

Σε νέα του ανάρτηση, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, κάνει λόγο για δύο φάσεις του καιρού το επόμενο διάστημα, με την έντονη ζέστη να επηρεάζει κυρίως Θεσσαλία, Φθιώτιδα, τα ανατολικά και τα νότια, ενώ Λάρισα και Λαμία  θα είναι οι πιο ζεστές πόλεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης».

39 βαθμοί την Παρασκευή στο Άστρος Κυνουρίας – Στους 13,9 η πιο χαμηλή θερμοκρασία στη Φλώρινα

Επίσης, ο γνωστός μετεωρολόγος ενημέρωσε σε άλλη ανάρτησή του για τις πιο θερμές περιοχές την Παρασκευή, αλλά και τους ανέμους που ήταν πιο έντονοι στα νησιά του Αιγαίου.

«Μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδας, οι συνοπτικοί σταθμοί αποτυπώνουν μια ημέρα με έντονη ζέστη στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και με σημαντική ενίσχυση των ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Άστρος με 39,0°C, ενώ ακολούθησαν οι Σέρρες με 38,5°C και η Λαμία με 37,6°C. Υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στη Ζάκυνθο, στα Ιωάννινα και στην Αθήνα, κοντά στους 37°C. Η εικόνα δείχνει ότι η ζέστη δεν περιορίζεται μόνο στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά εμφανίζεται και σε δυτικότερες περιοχές, όπου τοπικοί καταβατικοί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία μπορούν να ενισχύσουν τη θερμοκρασία.

Στις ελάχιστες θερμοκρασίες ξεχωρίζει η Φλώρινα με 13,9°C, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση στη βόρεια και ορεινή Ελλάδα. Η Τρίπολη και τα Ιωάννινα κατέγραψαν επίσης σχετικά δροσερές ελάχιστες, ενώ στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές οι νύχτες παρέμειναν θερμότερες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εικόνα των ανέμων. Η Κάρπαθος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ένταση, περίπου 47,6 km/h, ενώ ισχυροί άνεμοι επικράτησαν σε Μύκονο, Σητεία, Πάρο και Μήλο. Οι μέγιστες ριπές ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακές: 81,5 km/h στη Μύκονο, 76 km/h στην Κάρπαθο και περίπου 74 km/h σε Μήλο και Κύθηρα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ισχυρής θερμικής καταπόνησης στα ηπειρωτικά, την ίδια ώρα που στο Αιγαίο επικρατεί ενισχυμένο βόρειο ρεύμα. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ριπών αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε ανατολικά και νότια τμήματα».

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