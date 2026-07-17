Φωτιά στη Λέρο – Αίτημα για εναέρια και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων (video)

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Μια φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε σκουπιδότοπο στη Λέρο, έχει πάρει διαστάσεις και έχει σημάνε συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει στην περιοχή Τσίγγουνα, όπου ήδη επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου, μαζί με εθελοντές, ενώ στη Λέρο μετέβησαν ελικόπτερο από τη Σάμο και πυροσβέστες από την Κω.

Ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης με ανακοίνωση του συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις:

«Παρακαλούμε να αποφεύγετε τις ασκοπες μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο Λακκιου Ξηροκάμπου. Η φωτιά που έχει προκληθεί στον Τσίγγουνα είναι εκτός ελέγχου κι έχουμε ζητήσει εναέρια βοήθεια. Ο δρόμος πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές» έγραψε.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

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