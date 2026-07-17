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Ενώ εμείς απολαμβάνουμε ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι, η Μεσόγειος δείχνει τα δόντια της. Σήμερα στη Σαρδηνία και στην Σικελία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 45°C, υπενθυμίζοντάς μας με τον πιο ακραίο τρόπο πόσο εύκολα ο Ιούλιος μπορεί να μετατρέψει τη λεκάνη της Μεσογείου σε καμίνι.

Για καλή μας τύχη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δει τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης δείχνουν ότι αυτή η εξαιρετικά θερμή μάζα αέρα θα κινηθεί νοτιότερα.

Ωστόσο, η χώρα μας δεν θα μείνει ανεπηρέαστη: προετοιμαζόμαστε για ένα τριήμερο έντονης ζέστης, κυρίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη και φυσιολογική εξέλιξη για τα κλιματικά δεδομένα του Ιουλίου, η οποία όμως θα έχει σύντομη διάρκεια.

Το μενού της Παρασκευής: Ήλιος, μελτέμια και τοπικές μπόρες στα βουνά

Σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα, η κλασική αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα, κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο πέλαγος οι βοριάδες θα είναι πιο ενισχυμένοι, αγγίζοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Το αίσθημα της ζέστης διατηρείται, χωρίς όμως ο υδράργυρος να παρουσιάσει κάποια θεαματική μεταβολή σήμερα.

Στις περισσότερες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού όμως – και συγκεκριμένα σε περιοχές της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας – η ζέστη θα είναι πιο έντονη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 με 38 (ίσως και τοπικά 39) βαθμούς Κελσίου. Στον αντίποδα, οι Κυκλάδες θα παραμείνουν αισθητά πιο δροσερές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά το απόγευμα θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τις ανατολικές και παραθαλάσσιες περιοχές να γλιτώνουν 2 με 3 βαθμούς λόγω του ευεργετικού βοριά.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι αρκετά πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο φέρνει «μίνι καύσωνα», αλλά η επόμενη εβδομάδα κάνει την έκπληξη!

Το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια θα επιμείνουν στα πελάγη, όμως ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα για να μας θυμίσει κάτι από… καύσωνα. Μην ανησυχείτε, όμως! Αυτή η θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική θα είναι σύντομη (γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως «μίνι καύσωνας»), με τις θερμοκρασίες των 40 βαθμών Κελσίου να εντοπίζονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες και κλειστές περιοχές της χώρας.

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τις 22 Ιουλίου! Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Αριθμητικό Μοντέλο, αναμένεται μια εντυπωσιακή και μάλλον ασυνήθιστη για την εποχή μεταβολή. Από τους 40 βαθμούς θα βρεθούμε γρήγορα στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ημιορεινά οι ελάχιστες τιμές τη νύχτα θα κάνουν βουτιά ακόμα και κάτω από τους 15 βαθμούς!

Η ψυχρή αυτή εισβολή θα συνοδευτεί από γενικευμένες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ένα σκηνικό που φαίνεται πως θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες.

Λίγη υπομονή, λοιπόν, με τη ζέστη των επόμενων ημερών και ας μην εμπιστευόμαστε υπερβολές που στερούνται επιστημονικής βάσης. Το καλοκαιρινό μενού έχει προς το παρόν ήλιο, μελτέμια, ζέστη και λίγες μπόρες στα βουνά!

Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μην υποβαθμίζεται την θαλάσσια αύρα… μια εξόρμηση στις ακτές είναι ό,τι πρέπει να ανακουφιστούμε από τις υψηλές θερμοκρασιες.. αλλά προσοχή στον ήλιο!

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