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17.07.2026 08:06

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης – Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Μίλτος Ζαμπάρας

17.07.2026 08:06
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Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρησή του από το κόμμα ανακοίνωσε και ο πρώην βουλευτής και υπουργός Γιάννης Ραγκούσης.

Ο κ. Ραγκούσης ανακοίνωσε την παραίτησή του με την ακόλουθη δήλωση:

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β´Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ».

Εν τω μεταξύ ΄με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη δηλώνει την ανεξαρτητοποίησή του ο μεχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Αιτωλοακαρνανία.

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