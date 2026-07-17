ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί η κυβέρνηση προσπερνά την παραπομπή 4 βουλευτών της και περνά στην αντεπίθεση 

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημμελήματα σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Η δικογραφία αφορούσε συνολικά εικοσιδύο πρόσωπα, ενώ για επτά βουλευτές και υπουργούς του κυβερνώντος κόμματος οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να υποβαθμίσει την υπόθεση επικαλούμενο το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη που παραπέμπονται και την αρχειοθέτηση των υπολοίπων υποθέσεων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει και ζητάει μάλιστα από την αντιπολίτευση να της ζητήσει συγνώμη γιατί η ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη μόνο σε τέσσερεις εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι στο σύνολο των στελεχών στα οποία έγινε έλεγχος.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορεί για πράξεις πλημμεληματικού βαθμού για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη. Οι βουλευτές αυτοί περιλαμβάνονται στη δικογραφία όπου συνολικά 22 πρόσωπα ελέγχθηκαν ως εμπλεκόμενα σε παράνομες επιδοτήσεις.

Το θέμα είναι ότι παρά την δίωξη των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, το Μέγαρο Μαξίμου πέρασε στην αντεπίθεση και επιτέθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς στο αρχείο μπήκαν οι υποθέσεις που αφορούσαν τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός μιλώντας στην συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής), ανέφερε πως «με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Δεκατρείς υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», συνέχισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Στην κυβέρνηση προφανώς αισθάνθηκαν ανακούφιση, καθώς αυτοί που παραπέμπονται για να δικαστούν είναι μόνο τέσσερεις. Ωστόσο το θέμα είναι υπαρκτό από την στιγμή που εν ενεργεία βουλευτές παραπέμπονται στην δικαιοσύνη.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας και να επικεντρώνει στην αρχειοθέτηση της δικογραφίας για τους 7 γαλάζιους βουλευτές, εξαπολύοντας πυρά κατά της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την προηγούμενη αρχειοθέτηση των υποθέσεων του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου.

Προφανώς η εξέλιξη αυτή λειτούργησε λυτρωτικά για το Μέγαρο Μαξίμου, αφού εν όψει των εκλογών ο πρωθυπουργός θέλει να κλείσει τις υποθέσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως σκάνδαλα. Μέσα λοιπόν από μία επικοινωνιακή διαχείριση που επιχειρούν να κάνουν, θέλουν να παρουσιάσουν ότι σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει, ξεχνώντας τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» αλλά και την διαχείριση που έκαναν προκειμένου να μην εμφανιστούν ως εμπλεκόμενα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης…

Διαβάστε επίσης:

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή με τραπεζίτες για την αναβάθμιση υποδομών σε πανεπιστήμια

Θεοδωρικάκος: «Απέτυχε η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξής μας – Αποδεικνύεται ότι όλα τα στελέχη μας είναι αθώα»

Μήνυμα Δούρου σε Πολάκη: Θα είμαι υποψήφια για πρόεδρος της Κ.Ο., χρειάζεται κάλπη και όχι διορισμός – Η αιχμή για Φάμελλο, τι είπε για Τσίπρα