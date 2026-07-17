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17.07.2026 07:00

Ολοκληρώθηκε το Hellenic Aviation Summer School 2026 με 150 μαθητές και διεύρυνση της πανελλαδικής του παρουσίας

17.07.2026 07:00
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Το Hellenic Aviation Summer School (HASS) ολοκλήρωσε τον φετινό κύκλο του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως του μοναδικού οργανωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αεροπορίας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία, που υποστηρίζεται από το 2015 από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον κλάδο των αερομεταφορών.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά 150 μαθητές από όλη τη χώρα, οι οποίοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, διαλέξεις και επισκέψεις σε αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, αποκτώντας άμεση επαφή με τις τεχνολογίες και τα επαγγέλματα του αεροπορικού τομέα.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια στην Αθήνα, έχει πλέον επεκταθεί στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Χανιά, τη Ρόδο και από φέτος στο Ηράκλειο Κρήτης, αποκτώντας πανελλαδική εμβέλεια και διευρύνοντας το αποτύπωμά του στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και σε συνεργασία με το New England Aeronautical Institute των Ηνωμένων Πολιτειών, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και τη Global Aviation S.A., ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

Στο πρόγραμμα της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, συμμετείχαν 75 μαθητές, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν τόσο στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών όσο και στο Αεροδρόμιο Γενικής Αεροπορίας Μεγάρων. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τέσσερις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες μέσω του New England Aeronautical Institute, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, των εποπτικών αρχών και της ελληνικής αεροπορικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική αναγνώριση που έχει αποκτήσει το πρόγραμμα.

Το Hellenic Aviation Summer School αξιοποιεί τη μεθοδολογία STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία, με στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με το σύγχρονο αεροπορικό περιβάλλον και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο κλάδος.

Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που αποτελεί τον ιδρυτικό υποστηρικτή του προγράμματος, το HASS εντάσσεται στις δράσεις που ενισχύουν τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της αεροπορίας και των μεταφορών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αρκετοί απόφοιτοι προηγούμενων κύκλων εργάζονται ήδη στον ευρύτερο κλάδο των αερομεταφορών, γεγονός που αποτυπώνει τη διαχρονική συμβολή του προγράμματος στην ανάδειξη νέων στελεχών για την ελληνική και διεθνή αεροπορική αγορά.

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