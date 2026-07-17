ΚΚΕ: Τρίτη δύναμη στη Βουλή – «Η ψήφος που δεν μπαίνει σε πλειστηριασμούς»

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«Ψηφίζεις ΚΚΕ, η ψήφος σου μένει στο ΚΚΕ» είναι πάγιο σύνθημα του Περισσού, και η σημασία αυτής της διαβεβαίωσης υπογραμμίζεται με τον πιο εμφατικό τρόπο από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο πολιτικό σκηνικό. Από τον ορυμαγδό, δηλαδή, των όσων συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τη μαζική αποχώρηση βουλευτών προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Αν και το ΚΚΕ κρατά πάντα ψηλά τον συναγερμό σε σχέση με τη συνολικότερη αναδιάταξη στην Κεντροαριστερά, και γι’ αυτό διατηρεί πάντα τους υψηλούς τόνους απέναντι στον Τσίπρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται να ευνοείται επικοινωνιακά και πολιτικά από τα όσα συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου. Κοινοβουλευτικά δε είναι πλέον τρίτη δύναμη, αμέσως μετά το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, με 21 βουλευτές, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατρακυλά στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή, και ακόμη δεν έχει λήξει το σκηνικό των αποχωρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία η υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου επέλεξε να υπενθυμίσει αυτό που λέγεται από τον Περισσό εδώ και καιρό, ότι «η ψήφος στο ΚΚΕ κατατέθηκε από την πρώτη μέρα στους αγώνες του λαού μας». «Αυτή η ψήφος», σημείωσε, μιλώντας στο Action24, «δεν παζαρεύτηκε, δεν αξιοποιήθηκε για προσωπικούς τυχοδιωκτισμούς, δεν μπήκε σε πλειστηριασμούς, έμεινε στη μεριά του λαού μας και στα συμφέροντά του και αυτό είναι κριτήριο για έναν κόσμο και μπροστά στις εκλογές».

Η ίδια επισήμανε πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ είναι η μόνη Ομάδα που παραμένει στη Βουλή όπως μπήκε, με τους 21 βουλευτές να δίνουν μάχη για να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού. Στις δηλώσεις τόνισε ακόμη ότι στο επίκεντρο του ΚΚΕ είναι οι ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων και συνολικά του λαού, που πρέπει να μπουν μπροστά και ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Γενικότερα, πάντως, το ΚΚΕ σχολιάζει τις πολιτικές κρίσεις που κατά καιρούς περνά ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα από τις εκλογές του 2023 και μετά, ως απόρροια του πολιτικού και ιδεολογικού του εκφυλισμού, με την υλοποίηση του τρίτου μνημονίου. Το «κόμμα Τσίπρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην πρόσφατη απόφασή της, στις αρχές Ιουνίου (5.6.2026), «επιβεβαιώνει και ενισχύει τον ιδεολογικό – πολιτικό – οργανωτικό εκφυλισμό αυτού του χώρου», καθώς «έχει απεμπολήσει ακόμα και τα όποια δήθεν προοδευτικά συνθήματα της περιόδου διακυβέρνησης του “όλου ΣΥΡΙΖΑ” (…)».

Επιπλέον, 14 χρόνια μετά το 2012 και την τότε εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ στον απολογισμό του και με δεδομένη την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα κόμματα της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, έχει καταθέσει την άποψη ότι η τότε στάση του, της μη συμμετοχής ή ανοχής σε κυβερνήσεις συνεργασίας, αποδείχτηκε σωστή και δικαιώνει την επιλογή εκείνη.

«Η πείρα από την άσκηση εξουσίας από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, στον βαθμό που αποδείχτηκε ότι εξαπάτησαν τον λαό, βοηθά να κατανοηθεί γιατί το ΚΚΕ λέει κατηγορηματικά “όχι” σε συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή τέτοιων κυβερνήσεων, όσο ο λαός δεν αποφασίζει να βγει μαζικά στο προσκήνιο και να διεκδικήσει ο ίδιος την εξουσία» – μάλιστα χαρακτηρίζει αυτή τη θέση «κατάκτηση».

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