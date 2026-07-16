ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Τσαπανίδου

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Μία ακόμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.

Η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, έκανε γνωστό πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί τη θέση της ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Η ανεξαρτητοποίησή της έρχεται λίγη ώρα μετά την απαίτηση από τη Κουμουνδούρου να επιστρέψουν τις έδρες όσοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.

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