ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η Τσαπανίδου

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Μία ακόμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
Η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, έκανε γνωστό πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί τη θέση της ως ανεξάρτητη βουλευτής.
Η ανεξαρτητοποίησή της έρχεται λίγη ώρα μετά την απαίτηση από τη Κουμουνδούρου να επιστρέψουν τις έδρες όσοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.
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