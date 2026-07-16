Μήνυμα Δούρου σε Πολάκη: Θα είμαι υποψήφια για πρόεδρος της Κ.Ο., χρειάζεται κάλπη και όχι διορισμός – Η αιχμή για Φάμελλο, τι είπε για Τσίπρα

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Το μήνυμα ότι πρέπει να στηθεί κάλπη για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στην εκπομπή Morning Point (στο κανάλι MEGA Νews), και όχι «διορισμός», όπως ερμήνευσε ότι ζητά η πλευρά Πολάκη στην χθεσινή διαρροή κύκλων από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων.

«Εγώ λέω μόνο με συλλογική ηγεσία, κανένας δε μπορεί μόνος του, αρκεί αυτή να έχει διαφάνεια, να μπει στη βάσανο των μελών, να ψηφιστούμε και όχι να διοριστούμε. Όποια υποψηφιότητα για όποια θέση πρέπει να περάσει μέσα από κάλπη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να μοιράζουμε θέσεις» είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την έννοια της συλλογικής ηγεσίας που προτείνει ο Νίκος Παππάς.

«Πρέπει συλλογικά να κλείσουμε αυτή τη σελίδα που αμαυρώνει τους αγώνες της Αριστεράς και των ανθρώπων της και να προχωρήσουμε συντεταγμένα, να βρεθούμε στη ΔΕΘ, να βρεθούμε στις γειτονιές» σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι δεν αυτοπροτάθηκε για τη θέση, αλλά κατόπιν συζητήσεων με συντρόφους, βγήκε μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ και καθώς «είμαστε ήδη σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο».

«Ανταποκρίνομαι σε κάτι και είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό και όχι το προσωπικό» είπε.

Επικαλέστηκε μάλιστα την υποψηφιότητά της για την Περιφέρεια λέγοντας πως «το 2014 δεν αυτοπροτάθηκα, μπήκα μπροστά γιατί υπήρχε και τότε ανάγκη, κανένας δεν ήθελε και παραιτήθηκα από το βουλευτικό μου έδρα, χωρίς να είμαι υποχρεωμένη». «Και για πρώτη φορά, επειδή λειτούργησα συλλογικά κι ενωτικά είχαμε μια νίκη στην πρώτη περιφέρεια της πατρίδας μας» πρόσθεσε με νόημα.

«Δεν απαντώ σε κύκλους, μπορεί να τον αδικούμε…»

Σε ό,τι αφορά την χθεσινή διαρροή κύκλων περί τον Πολάκη με την οποία ζητείτο η απόσυρση της υποψηφιότητάς της και η ανάδειξη του ιδίου σε πρόεδρο της Κ.Ο. η Ρένα Δούρου είπε ακόμα , επιχειρώντας μια ντρίμπλα, «δεν απαντώ σε κύκλους».

«Διότι», συνέχισε, «μπορεί να τον αδικούμε» κι άφησε να εννοηθεί πως βασιλοκότεροι του βασιλέως υπήρξαν και επί Τσίπρα: «Κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει και τον Τσίπρα, κάποιοι είναι πιο “τσιπρικοί” από τον Τσίπρα, κάποιοι “τσιπροφύλακες” και “τσιπρομεταφραστές”, οπότε γι’ αυτό λέω εγώ δεν απαντώ σε κύκλους».

Επομένως, είπε, θα είναι υποψήφια το Σάββατο για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που «αλλάζει καθημερινά»

Σημείωσε δε πως η ίδια ήταν στον Συνασπισμό, τότε που είχε ίδιο αριθμό βουλευτών με προσωπικότητες όπως ο Θανάσης Λεβέντης, ο Φώτης Κουβέλης ο Γιάννης Δραγασάκης , «πρόσωπα και πολιτικές πορείες που ουδέποτε βάλαν το εγώ πάνω από το συλλογικό».

«Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε αχρείαστα την είσοδό μας στη Βουλή πάρα πολύ δύσκολη» είπε αφήνοντας αιχμή για την στρατηγική που ακολουθήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα: «Έχετε ξαναδεί τέτοιο προηγούμενο, ένα κόμμα να αυτοπαρουσιάζεται λέγοντας “εμείς δε θα κατέβουμε”, “εμείς έχουμε βάλει ένα δίλημμα σχεδόν υπαρξιακό, αν θα αυτοδιαλυθούμε, αν την περιουσία του κόμματος θα τη χαρίσουμε”. «Κι αυτά δεν ακουγόντουσαν από τους κακούς δημοσιογράφους, αλλά από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που ερχόντουσαν εδώ στα κανάλια κι έλεγαν έχω ένα ιδεάκι, μήπως να πάμε αυτό το κτίριο που έχει το όνομα του Μίμη Δαρειώτη, την Αυγή την ιστορική, το Κόκκινο…».

Κατέγραψε δε ως σημαντικό το γεγονός ότι ακόμη υπάρχει ένα 2% στις δημοσκοπήσεις που ακόμη θέλει ΣΥΡΙΖΑ, κι «ενώ το μήνυμα για 10 μήνες ήταν μάλλον το κλείνουμε το “κομμωτήριο”».

Αιχμή για Φάμελλο: «Δεν βοηθά την υστεροφημία του»

Ερωτηθείσα για τον Σωκράτη Φάμελλο είπε ότι «παραιτούμενος, έκανε κάτι έντιμο», αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα να πει τις διαφωνίες του και όχι να βγάζει διαγγέλματα και δελτία τύπου – αυτά είπα δε βοηθούν, και δε βοηθούν ούτε την «υστεροφημία» του.

Αφήνοντας δε αιχμές προς πάσα κατεύθυνση είπε πως «τον τελευταίο καιρό έχει ενσκήψει και στην αριστερά των αγώνων μία διαφημιστική λογική που λέει “με λένε Αντρέα και είναι αρκετό αυτό για να ρίξω το Μητσοτάκη”, ή “εγώ μπορώ καλύτερα”». «Αυτά πρέπει να τελειώσουν» είπε, προσθέτοντας «Δεν ήταν ανόητες οι προηγούμενες γενιές που λέγανε ότι αν αφήσουμε τον καθένα με την αυτοαντίληψή του μπορεί να ρημάξει το μαγαζί».

«Η έδρα ανήκει στο κόμμα – «όχι» στην νόθευση της λαϊκής εντολής

Σχολιάζοντας το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε «εμείς στην Αριστερά υπογράφουμε ένα συμφωνητικό πριν κατεβούμε υποψήφιοι, ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Κι επειδή είναι θεμιτό να διαφωνήσεις κάποια στιγμή, μπορεί να έχεις μία ηγεσία η οποία να παίρνει λανθασμένες αποφάσεις, να μη διαβάζει καλά την πραγματικότητα, όπως κάναμε εμείς τους τελευταίους 6 μήνες, μπορείς να παραιτηθείς και να πας να εκπροσωπήσεις από άλλο μετερίζι ή να ιδιωτεύσεις». Αποδοκίμασε ωστόσο τις ανεξαρτητοποιήσεις μιλώντας για «νόθευση της λαϊκής εντολής».

«Θα αντιμετωπίσω τον Τσίπρα όπως όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου»

Ερωτηθείσα, τέλος, πώς θα αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα αν εκλεγεί πρόεδρος της Κ.Ο. απάντησε:

«Όπως αντιμετωπίζω όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον αριστερό χώρο» για να προσθέσει ότι το κόμμα έλαβε απόφαση πως «δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά κανέναν που μάχεται τη δεξιά» και διευκρινίζοντας πως στις εκλογές εκ των πραγμάτων υπάρχει ανταγωνισμός από την άλλη θύμισε όλες τις προσπάθειες που έγιναν τους προηγούμενους μήνες για συνεργασία με τα άλλα κόμματα.

Και κατέληξε πως παρά τον ανταγωνισμό στη Βουλή υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες με τα άλλα προοδευτικά κόμματα.

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