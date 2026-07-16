Σεπτέμβρης με… Τέμπη για το Μαξίμου – Επιτροπή της Ευρωβουλής έρχεται σε Αθήνα και Λάρισα

Takeaways by to pontiki AI Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Ελλάδα μεταξύ 21 και 23 Σεπτεμβρίου για να εξετάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με συγγενείς των θυμάτων, τοπικούς φορείς και κρατικούς αξιωματούχους προκειμένου να σχηματίσουν προσωπική εικόνα για το ζήτημα.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αμηχανία την αποστολή, καθώς η παραμονή του θέματος στην ευρωπαϊκή ατζέντα προκαλεί πολιτική πίεση και ερωτήματα.

Στην αποστολή συμμετέχουν ευρωβουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με την παρουσία του Φρέντι Μπελέρη να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κυβερνητική πλευρά.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής αναμένεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην ελληνική πολιτική σκηνή.

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Αν στο Μέγαρο Μαξίμου υπολόγιζαν ότι το θέμα των Τεμπών θα είχε πλέον φύγει από το ευρωπαϊκό κάδρο, μάλλον θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν.

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα στις 21-23 Σεπτεμβρίου, με στάσεις στα Τέμπη, τη Λάρισα και την Αθήνα. Και δεν έρχεται για εθιμοτυπικές φωτογραφίες. Έρχεται για να ακούσει, να δει και να σχηματίσει δική της εικόνα για μια τραγωδία που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για την κυβέρνηση, η συγκεκριμένη επίσκεψη μόνο ευχάριστη εξέλιξη δεν είναι. Γιατί, όσο κι αν προσπάθησε να παρουσιάσει την υπόθεση ως ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά την ελληνική Δικαιοσύνη και την εσωτερική πολιτική σκηνή, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δείχνουν ότι δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Και αυτό έχει τη δική του πολιτική σημασία.

Το πρόγραμμα

Οι πληροφορίες λένε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συναντήσεις με συγγενείς των θυμάτων, τοπικούς φορείς και κρατικούς αξιωματούχους. Δύσκολα, όμως, οι ευρωβουλευτές θα αρκεστούν στις επίσημες παρουσιάσεις. Θα αναζητήσουν απαντήσεις για όσα εξακολουθούν να απασχολούν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Στην Αθήνα γνωρίζουν καλά ότι κάθε συμπέρασμα της αποστολής θα διαβαστεί πολιτικά, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη αμηχανία.

Δεν είναι τυχαίο ότι, τριάμισι χρόνια μετά την τραγωδία με δεκάδες νεκρούς – στην πλειονότητά τους νέα παιδιά – η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν όλα είχαν απαντηθεί πειστικά, δύσκολα θα υπήρχε λόγος για μια τέτοια αποστολή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Σεπτέμβριος δεν θα είναι πολιτικά ήρεμος για την κυβέρνηση. Γιατί τα Τέμπη δεν φαίνεται να εγκαταλείπουν την ευρωπαϊκή ατζέντα. Και κάθε φορά που η Ευρώπη επιστρέφει στον φάκελο, επανέρχονται και τα δύσκολα ερωτήματα που το Μαξίμου θα προτιμούσε να έχουν μείνει στο παρελθόν.

Ποιοι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ελληνική εκπροσώπηση στην Επιτροπή Αναφορών, καθώς στην αποστολή συμμετέχουν ή μπορούν να συμμετάσχουν ευρωβουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι ο αντιπρόεδρός της Φρέντι Μπελέρης (ΝΔ), η Γαλάτω Αλεξανδράκη (Ελληνική Λύση), ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (ΚΚΕ) και η Μαρία Ζαχαρία (Πλεύση Ελευθερίας), ενώ αναπληρωματικά μέλη είναι ο Γιάννης Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ) και ο Νίκος Παππάς.

Και εδώ αρχίζει το πολιτικό ενδιαφέρον. Όλα τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στη στάση που θα κρατήσει η κυβερνητική πλευρά μέσω του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος είναι μάλιστα αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Η παρουσία του δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις θέσεις της στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και τις προσδοκίες για μια ουσιαστική και πειστική ενημέρωση των ευρωβουλευτών.

Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση. Οι ευρωβουλευτές θα φύγουν από την Ελλάδα με δικά τους συμπεράσματα, τα οποία δύσκολα θα αγνοηθούν στις Βρυξέλλες. Και αυτό είναι ίσως το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο.

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