Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβλέπει ότι οι 4 βουλευτές που παραπέμπονται θα αθωωθούν

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αθωωθούν δικαστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι κατηγορίες στερούνται βάσης και αποτελούν προσπάθεια εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε στο αρχείο τις υποθέσεις επτά εκ των έντεκα ελεγχόμενων βουλευτών, ενώ άσκησε διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για τους υπόλοιπους τέσσερις.

Γεωργιάδης ζήτησε την άμεση εκδίκαση των υποθέσεων, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η δικαστική ετυμηγορία θα δικαιώσει τους εμπλεκόμενους βουλευτές.

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Την εκτίμηση ότι οι 4 βουλευτές της ΝΔ στους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά θα αθωωθούν στα δικαστήρια κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος υιοθέτησε και αυτός τη «γραμμή» της κυβέρνησης ότι η πλειοψηφία των γαλάζιων βουλευτών που άρθηκε η ασυλία είδαν τις υποθέσεις τους να μπαίνουν στο αρχείο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Πάμε λοιπόν να κάνουμε απολογισμό των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μας έφεραν στην Βουλή για να άρουμε την ασυλία σε 13 ανθρώπους, το κάναμε για να μήν έχει αμφιβολία η Κοινή Γνώμη.

Οι 11 ελέγχονταν από την ίδια και οι δύο από την τακτική δικαιοσύνη. Πράξη πρώτη οι δύο τέθηκαν στο αρχείο (Χατζηβασιλείου, Αθανασίου) από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Άρα έμεναν οι 11. Από τους 11 η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε σήμερα στο αρχείο τους 7 και λέει ότι άσκησε Δίωξη (σε βαθμό πλημμελήματος στους 4).

Εγώ ο «κακός», «ο άσχετος» κλπ έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και δεν έχουν καμμία βάση, αλλά έγιναν για να πιεστεί το ΑΔΣ του ΑΠ να δεχθεί την πενταετή μονομερή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Εισαγγελέων από την κ. Κοβεσί.

Τελικά σήμερα ξέρουμε ότι τις 7 τις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις 4 ψάχνει ένα πλημμέλημα. Αυτή ήταν η «εγκληματική συμμορία της ΝΔ» κατά την Αντιπολίτευση….Παράλληλα οι διαρροές ότι έρχονται υποθέσεις για άλλους 40, 50 κλπ έχουν πάει περίπατο.

Το ΑΔΣ δεν υποχώρησε και ανανέωσε για δύο μόνον χρόνια την θητεία τους, η κα Κοβεσί έκανε προσφυγή στην Όλομέλεια του Αρείου Πάγου κατά αυτής της αποφάσεως και έχασε πανηγυρικά.

Ας πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο καλύτερα θα χάσει και εκεί και θα λυθεί άπαξ δια παντός το θεσμικό Πραξικόπημα της αυτοανανέωσης τους που πήγαν να κάνουν.

Πάμε τώρα στις υποθέσεις. Σε σειρά συνεντεύξεων μου είχα προβλέψει ότι αν και κανονικά και οι 11 είναι για αρχείο, αυτό δεν θα το αντέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρα θα βάλει στο αρχείο 7 ή 8 και θα ασκήσει δίωξη για τις υπόλοιπες για να σώσει τα προσχήματα. Όπερ και εγένετο. Έπεσα μέσα και στους αριθμούς λες και αποφάσισα ο ίδιος.

Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι και οι 4 θα αθωωθούν πανηγυρικά στα Δικαστήρια διότι οι υποθέσεις είναι ΑΣΤΕΙΕΣ. Το μόνον που πρέπει να γίνει είναι να δικαστούν άμεσα, όπως προβλέπει ο νόμος που περάσαμε και να έχουμε και την δικαστική ετυμηγορία όσο γίνεται γρηγορότερα.

Μετά την αθώωση και των 4 είμαι βέβαιος ότι ο Άρειος Πάγος θα πράξει όσα πρέπει για να προστατεύσει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι Ευρωπαϊκές Αρχές θα ασχοληθούν σοβαρά με το πώς επέτρεψαν σε έναν θεσμό που φτιάχτηκε για να αυξήσει την διαφάνεια και τον έλεγχο να παίξει πολιτικά παιχνίδια σε Κράτος Μέλος. Αλλά αυτά στο μέλλον.

Υγ: Θυμάμαι ακόμη τους κ. Τσουκαλά και Δουδωνή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι «άσχετος» κλπ αλλά εγώ ο βιβλιοπώλης έπεσα σε όλα μέσα και αυτοί οι νομομαθείς σε όλα έξω. Ετσι για την ιστορία.

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