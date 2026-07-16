ICE: Ξύλο, πείνα, στέρηση φαρμάκων και κακοποίηση σε κέντρο κράτησης στο Τέξας

Takeaways by to pontiki AI Κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης μεταναστών East Montana στο Τέξας καταγγέλλουν συστηματικούς ξυλοδαρμούς, υποσιτισμό και στέρηση ιατρικής φροντίδας από τους φρουρούς.

Η έκθεση των οργανώσεων Human Rights Watch και ACLU βασίζεται σε ογδόντα μαρτυρίες που περιγράφουν ταπεινωτικές συνθήκες διαβίωσης και παρεμπόδιση επικοινωνίας.

Εποπτικές αρχές έχουν επισημάνει στο παρελθόν ελλείψεις στη διαχείριση περιστατικών βίας, κακή παροχή φαρμακευτικής αγωγής και οικονομική κακοδιαχείριση στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ξυλοδαρμούς από φρουρούς, υποσιτισμό, στέρηση φαρμάκων και εμπόδια στην επικοινωνία με συγγενείς και δικηγόρους καταγγέλλουν κρατούμενοι σε εγκατάσταση της ICE στο Τέξας.

Αναλυτικότερα, κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης East Montana, στο Τέξας, καταγγέλλουν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς ασφαλείας, στερήθηκαν ιατροφαρμακευτική φροντίδα και εμποδίστηκαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους.

Οι καταγγελίες περιλαμβάνονται σε έκθεση των οργανώσεων Human Rights Watch και Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

NEW: People held in the immigration detention camp at the US Army’s Fort Bliss in El Paso, Texas have experienced serious abuse.



In a new report, Human Rights Watch and the ACLU document conditions at the largest immigration detention facility in the United States.



Read more:… — Human Rights Watch (@hrw) July 15, 2026

Έκθεση δεκάδων σελίδων με 80 μαρτυρίες

Η έκθεση αριθμεί δεκάδες σελίδες και βασίζεται σε 80 συνεντεύξεις που πραγματοποίησε η Human Rights Watch με κρατουμένους.

Οι μαρτυρίες επικεντρώνονται στις συνθήκες κράτησης στο East Montana, το οποίο βρίσκεται στη στρατιωτική βάση Fort Bliss του αμερικανικού στρατού, στο Ελ Πάσο.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συστηματική βία, υποσιτισμός και ταπεινωτικές συνθήκες

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κρατούμενοι περιέγραψαν συστηματικούς ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές υπερβολικής βίας από φρουρούς ασφαλείας.

Κατήγγειλαν επίσης:

χρόνιο υποσιτισμό,

ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης,

ταπεινωτική μεταχείριση,

στέρηση φαρμακευτικής αγωγής,

έλλειψη ιατρικής φροντίδας,

παρεμπόδιση επικοινωνίας με συγγενείς και δικηγόρους.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι συνθήκες αυτές παραβιάζουν θεμελιώδεις εγγυήσεις του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νέα έκθεση είναι η πιο πρόσφατη από σειρά ερευνών που καταγράφουν κακοποιήσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Αυτοκτονικές σκέψεις μετά από περισσότερους από πέντε μήνες κράτησης

Ένας από τους κρατουμένους, ο οποίος αναφέρεται στην έκθεση ως Ισμαήλ Μ., είναι 28 ετών και κατάγεται από την Ονδούρα.

Όπως κατήγγειλε, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η οποία ξεπέρασε τους πέντε μήνες, βίωνε καταθλιπτικά επεισόδια και είχε αυτοκτονικές σκέψεις.

«Μερικές φορές κοιτάζω τα σεντόνια μου και αναρωτιέμαι αν θα ήταν πιο εύκολο να κρεμαστώ αντί να προσπαθώ να επιβιώσω από αυτά τα βασανιστήρια», φέρεται να δήλωσε.

Διαψεύδει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, χαρακτήρισε «κατηγορηματικά ψευδείς» τις καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του Reuters, ωστόσο διέψευσε ότι κρατούμενοι υφίστανται κακοποίηση και ξυλοδαρμούς.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ICE αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την ασφάλεια και την υγεία όσων βρίσκονται υπό κράτηση.

Το υπουργείο έχει εκδώσει παρόμοιες ανακοινώσεις και στο παρελθόν, όταν είχε ερωτηθεί για καταγγελίες κακοποίησης σε άλλες εγκαταστάσεις της ICE.

Καταγγελίες για παραλείψεις και σπατάλη εκατομμυρίων

Το κέντρο κράτησης East Montana έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική από οργανώσεις υποστήριξης των μεταναστών.

Έκθεση της εποπτικής αρχής της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, ανέφερε ότι η εγκατάσταση:

δεν συνέτασσε εκθέσεις για περιστατικά χρήσης βίας στους χώρους της,

δεν χορηγούσε φαρμακευτική αγωγή σε σοβαρά άρρωστους κρατουμένους,

σπατάλησε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων μέσω βιαστικών συμβάσεων.

50 νεκροί από τη μεταναστευτική πολιτική Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει στην ICE την εφαρμογή εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης και ενίσχυσης των απελάσεων.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή παραβιάζει την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα σε προσήκουσες διαδικασίες.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η καταστολή έχει δημιουργήσει μη ασφαλές περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες για φυλετικό χαρακτηρισμό.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησής του στοχεύουν στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας.

Περίπου 50 άνθρωποι έχουν πεθάνει ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση της ICE σε ολόκληρη τη χώρα, από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Διαβάστε επίσης

Έκκληση από το Πακιστάν σε ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στις συνομιλίες

Από την… Τροία στην πλατεία Τραφάλγκαρ: Ο γιγάντιος Δούρειος Ίππος της Universal προκαλεί ντελίριο στο Λονδίνο

Ο Τραμπ επιβάλει νέους δασμούς 25% στη Βραζιλία, σε… όσα προϊόντα τον βολεύει – Με μέτρα «αμοιβαιότητας» απαντά ο Λούλα