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16.07.2026 15:35

Παναγιώτης Στάθης και ΑΝΤ1 έλυσαν την συνεργασία τους συναινετικά

16.07.2026 15:35
panagiotis-stathis

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Σε φιλικό κλίμα και αμοιβαία εκτίμηση, όπως υποστηρίζεται, ΑΝΤ1 και Παναγιώτης Στάθης συμφώνησαν να μην συνεχίσουν την συμπόρευση και την επόμενη σεζόν, όπως προέβλεπε το συμβόλαιο του δημοσιογράφου (διετούς διάρκειας).

Ο Παναγιώτης Στάθης μετακινήθηκε πέρσι από το OPEN στον ΑΝΤ1 αφού είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με το κανάλι της Παιανίας. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος ανταποκρίθηκε στην πρόκληση για την παρουσίαση της εμβληματικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά εκπομπή δεν σημείωσε την αναμενόμνεη τηλεθέαση.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 15:55
JD Vance
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Νέα επίθεση Βανς σε Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν

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Παναγιώτης Στάθης και ΑΝΤ1 έλυσαν την συνεργασία τους συναινετικά

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