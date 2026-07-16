Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Μέσω μηνύματος από το 112 οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Πέμπτη και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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