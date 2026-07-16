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16.07.2026 17:20

Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

16.07.2026 17:20
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Μέσω μηνύματος από το 112 οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Πέμπτη και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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