search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2026 18:50

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή με τραπεζίτες για την αναβάθμιση υποδομών σε πανεπιστήμια

16.07.2026 18:50
mitsotakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11.00 πμ.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος: «Απέτυχε η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξής μας – Αποδεικνύεται ότι όλα τα στελέχη μας είναι αθώα»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική θύελλα για τις διώξεις κατά 4 βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μαζικό κύμα αποχωρήσεων από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Παραιτήθηκαν 63 μέλη, αιχμές κατά της «μειοψηφίας»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Metro

Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω καλοκαιριού – Τι ισχύει

dubai 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι

Choose Effie
ADVERTORIAL

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

muntial messi 2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Πελέ, ο Μέσι και το (νέο) ρεκόρ του…

Greson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για εξετάσεις έφτασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:41
Metro

Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω καλοκαιριού – Τι ισχύει

dubai 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι

Choose Effie
ADVERTORIAL

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

1 / 3