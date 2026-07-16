Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή με τραπεζίτες για την αναβάθμιση υποδομών σε πανεπιστήμια

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Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11.00 πμ.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

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