Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή με τραπεζίτες για την αναβάθμιση υποδομών σε πανεπιστήμια

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Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11.00 πμ.
Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.
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