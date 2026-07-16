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16.07.2026 15:34

Μαζικό κύμα αποχωρήσεων από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Παραιτήθηκαν 63 μέλη, αιχμές κατά της «μειοψηφίας»

16.07.2026 15:34
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Μαζικό κύμα αποχωρήσεων από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημειώθηκε την Πέμπτη σε μια περίοδο έντονης κρίσης για το κόμμα, μετά τις εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος, τις παραιτήσεις στελεχών, τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και τη σύγκρουση γύρω από τη διαδικασία ανασυγκρότησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με κείμενο υπογραφών 63 μέλη του οργάνου, ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών ο πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Φοίβος Τσικλιάς, ο Κώστας Μορφίδης υπεύθυνος Προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων που είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση ευθύνης τη Δευτέρα, ο γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, κ.ά.

Στο κείμενό τους καταγγέλλουν ότι «η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό» και μιλούν για «δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις». «Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε» αναφέρουν

Εντωμεταξύ, συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις στη Βουλή, καθώς μετά την Πόπη Τσαπανίδου, άλλα δύο στελέχη της Κ.Ο. ενημέρωσαν την Βουλή ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους από την Κουμουνδούρου. Ο λόγος για την Καλλιόπη Βέττα και Κώστα Μπάρκα που με επιστολή τους ενημέρωσαν τον Νικήτα Κακλαμάνη για την απόφασή τους.

Η επιστολή των 63 μελών έχει ως εξής:

«Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα.

Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών.Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση».

Το κείμενο υπογράφουν οι:

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

2. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

3. ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ

5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

7. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ

9. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

10. ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

11. ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

12. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΓΙΟΒΑΝΝΑ, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

13. ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ

14. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

15. ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ

17. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ

19. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20. ΚΑΣΑΠΗ ΓΙΩΤΑ

21. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

22. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ

23. ΚΡΙΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

24. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

25. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

26. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ – ΣΤΑΧΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

28. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

29. ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

30. ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ

31. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ

33. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

34. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

35. ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

36. ΜΠΑYΓΙΑΔΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

37. ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

38. ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

39. ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

42. ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ

43. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

44. ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ

45. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

46. ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ

47. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

48. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

49. ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

50. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

51. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

52. ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

53. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

54. ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

55. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

56. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

57. ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

58. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

59. ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

60. ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

61. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ

62. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

63. ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ


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