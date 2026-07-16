Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή – Αγγλία – Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ένα όνειρο του πατέρα του χθες. Πήγε στο γήπεδο της Ατλάντα για να δει τον ημιτελικό του Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, μαζί με την σύζυγό του Μαράια.

Ο πατέρας του έπαιζε ποδόσφαιρο και ήταν όνειρό του να δει από κοντά ένα παιχνίδι Μουντιάλ, κάτι που έκανε για πρώτη φορά χθες ο Greek Freak.

«Μπαμπά μόλις πήγα σε αγώνα Μουντιάλ» έγραψε στην ανάρτησή του όπου ανέβασε φωτογραφίες από την εμπειρία που έζησε.

Ανάμεσά τους και ένα τετ α τετ με τον… θρύλο των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ.

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