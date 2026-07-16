Μουντιάλ 2026: Μυθική ανατροπή η Αργεντινή, κατασπάραξε τα «Τρία Λιοντάρια», πάει τελικό με Ισπανία για το back to back – 2-1 την Αγγλία

Takeaways by to pontiki AI Η Αργεντινή επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό, ανατρέποντας το σκορ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Γκόρντον άνοιξε το σκορ για τους Άγγλους στο 55ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ρότζερς.

Η Αργεντινή ισοφάρισε με δυνατό σουτ του Έντσο Φερνάντες στο 85ο λεπτό και πήρε τη νίκη με κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η ομάδα του Σκαλόνι προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την ερχόμενη Κυριακή.

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Με καρδιά παγκόσμιας πρωταθλήτριας και με νέα επική ανατροπή στο φινάλε, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας, η οποία για 85 λεπτά κρατούσε το «εισιτήριο» του τελικού στα χέρια της, αλλά τελικά ούτε αυτή την φορά, 60 χρόνια μετά (1966) την κατάκτηση του «παρθενικού» της τροπαίου σε Μουντιάλ, δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει πραγματικότητα το its coming home.

Το γκολ του Γκόρντον στο 55′ κρατούσε όρθια την Αγγλία μέχρι το 85′, αλλά η ομάδα του Σκαλόνι δεν το έβαλε κάτω. Έφερε τα πάνω κάτω στο φινάλε με τα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες και το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, θα επιδιώξει να κάνει το back to back μετά το Κατάρ και να φέρει το τρόπαιο ξανά στο Μπουένος Αιρες.

Τα 19 φάουλ που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού και το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες της Αγγλίας και της Αργεντινής ήταν τα στοιχεία στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς. Διότι από πλευράς θεάματος και ευκαιριών δεν υπήρξε τίποτα που θα μπορούσε να αποτυπωθεί. Το 0-0… σε όλα ήταν αυτό ακριβώς που παρουσίασαν οι 22 παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα που μπήκαν οι ομάδες στ’ αποδυτήρια.

Η πρώτη καλή φάση στο ματς σημειώθηκε στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, με τον Πίκφορντ να νικά τον Άλβαρες στο τετ-α-τετ που είχαν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το νέο σουτ του Αργεντινού στράικερ έδιωξε σε κόρνερ ο γκολκίπερ των Άγγλων.

Στην πρώτη της αξιόλογη προσπάθεια στο ματς, η Αγγλία πήρε το προβάδισμα. «Δράστης» του 1-0 ήταν ο Γκόρντον στο 55′ με κοντινό πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, εκμεταλλευόμενος την καταπληκτική χαμηλή σέντρα του Ρότζερς και την αδράνεια του Ρομέρο.

Απίθανη απόκρουση σε κεφαλιά του Γκονζάλες στο 69′ έκανε ο Πίκφορντ, στην κορυφαία ευκαιρία της «Αλμπισελέστε» μέχρι τότε. Η αμέσως επόμενη για την ομάδα του Σκαλόνι ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η κεφαλιά του ΜακΑλιστερ μετά τη σέντρα του Ντε Πολ σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Πίκφορντ.

Η ανωτερότητα της Αργεντινής μετά το γκολ που δέχθηκε απέφερε αποτέλεσμα στο 85′. Ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος μερικά 24ωρα νωρίτερα είχε πετύχει το «χρυσό» γκολ νίκης επί της Αιγύπτου, με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή έφερε τον ημιτελικό στα ίσια (1-1).

Η Αργεντινή είχε «μυριστεί… αίμα» απέναντι σε μία παραπαίουσα Αγγλία και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Αφού στο 90’+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε τα πάνω κάτω (2-1) κι έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

Διαιτητής: Ισμαΐλ Ελφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Άντερσον – Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Ντε Πολ

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς (82′ Μπερνς), Στόουνς (90’+6 Τόνι), Γκεΐ, Σπενς (90’+6 Ράσφορντ), Άντερσον, Ράις (83′ Οράιλι), Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον (72′ Κόνσα), Κέιν

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μολίνα (72′ Μοντιέλ), Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες (72′ Οταμέντι), Ταλιαφίκο (81′ Λ. Μαρτίνες), Παρέδες (64′ Γκονζάλες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε (72′ Ντε Πολ), Μέσι

Live η εξέλιξη του σκορ:

Τέλος αγώνα η Αργεντινή στον τελικό.

Γκολ 1-2 η Αργεντινή. Λαουτάρο με κεφαλιά και επική ανατροπή

85′ Γκολ 1-1 η Αργεντινή με τον Έντσο

Γκολ της Αγγλίας στο 55′ με τον Γκόρντον

Κυριαρχούν τα σκληρά μαρκαρίσματα και οι εντάσεις μεταξύ των ομάδων.

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Σπενς, Γκουέι, Στόουνς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Ρότζερς, Κέιν.

Αργεντινή (Σκαλόνι): Ντιμπού Μαρτίνεζ, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Ταλιαφίκο, Σιμεόνε, Φερνάντεζ, Παρέδες, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Αλβάρεζ.

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