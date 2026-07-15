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15.07.2026 10:32

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Αργεντινή, μία ιστορική μονομαχία στο δρόμο προς τον τελικό

15.07.2026 10:32
muntial imitelika england argentina
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  • Οι εθνικές ομάδες Αγγλίας και Αργεντινής αναμετρώνται απόψε στο Atlanta Stadium για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Η Αγγλία, υπό την καθοδήγηση του Τόμας Τούχελ, βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ της αμυντικής πειθαρχίας και της επιθετικής ποιότητας των Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλινγχαμ.
  • Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή διαχειρίζεται με ψυχραιμία τα παιχνίδια νοκ άουτ, έχοντας ως κύριο σημείο αναφοράς τον Λιονέλ Μέσι.
  • Οι προβλέψεις δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στην Αργεντινή λόγω της πρόσφατης εμπειρίας της, ωστόσο η Αγγλία διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της τελευταίας εικοσαετίας.

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Λίγες αναμετρήσεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου κουβαλούν τόσο μεγάλο ιστορικό βάρος όσο το Αγγλία – Αργεντινή. Απόψε το βράδυ (15 Ιουλίου, 22:00), στο Atlanta Stadium της Ατλάντα, οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις θα αναμετρηθούν για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Από το περίφημο γκολ του Τζεφ Χαρστ στον τελικό του 1966 μέχρι το «Χέρι του Θεού» και το αριστούργημα του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, αλλά και τις αναμετρήσεις που ακολούθησαν στα Μουντιάλ του 1998 και του 2002, κάθε Αγγλία – Αργεντινή γράφει τη δική του ιστορία.

Η Αγγλία ψάχνει την επιστροφή

Η Αγγλία δείχνει ίσως πιο ώριμη από ποτέ. Με τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο, τα «τρία λιοντάρια» έχουν παρουσιάσει ισορροπημένο ποδόσφαιρο, συνδυάζοντας ποιότητα στην επίθεση και αμυντική πειθαρχία.

Στην πορεία προς τα ημιτελικά απέκλεισαν τη ΛΔ Κονγκό, το Μεξικό και τη Νορβηγία, δείχνοντας χαρακτήρα ακόμη και στα δύσκολα σημεία των αγώνων.

Ηγέτης παραμένει ο Χάρι Κέιν, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς μέσα στην περιοχή, ενώ δίπλα του ο Τζουντ Μπέλινγχαμ εξελίσσεται σε έναν από τους κορυφαίους μέσους του κόσμου.

Η Αργεντινή ξέρει τον δρόμο

Η κάτοχος του τίτλου δείχνει ότι γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε πώς διαχειρίζεται τα παιχνίδια νοκ άουτ. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι απέκλεισε το Πράσινο Ακρωτήριο, την Αίγυπτο και την Ελβετία, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της ακόμη και όταν οι αντίπαλοι την πίεσαν.

Όλα τα βλέμματα, φυσικά, στρέφονται στον Λιονέλ Μέσι. Παρότι βρίσκεται πλέον στα τελευταία χρόνια της τεράστιας καριέρας του, εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά με την ποιότητα, την αντίληψη του παιχνιδιού και την ικανότητά του να βρίσκει λύσεις εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν αδιέξοδο.

Ποιος έχει το προβάδισμα;

Οι περισσότερες προβλέψεις δίνουν μικρό προβάδισμα στην Αργεντινή, κυρίως λόγω της εμπειρίας που απέκτησε από την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 και της νοοτροπίας νικητή που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Η Αγγλία, ωστόσο, διαθέτει ίσως το πιο πλήρες και ποιοτικό ρόστερ της τελευταίας εικοσαετίας. Αν καταφέρει να επιβάλει υψηλό ρυθμό και να περιορίσει τη δημιουργία της Αργεντινής, έχει όλες τις προϋποθέσεις να επιστρέψει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1966.

Όπως και στον πρώτο ημιτελικό, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Ένα γκολ, μία έμπνευση του Μέσι, μία εκτέλεση του Κέιν ή μία στιγμή ατομικής ποιότητας μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να στείλει μία από τις δύο ομάδες στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

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